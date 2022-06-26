Шведская экоактивистка Грета Тунберг выступила на фестивале современного исполнительского искусства в Гластонбери. Она предупредила, что климатические изменения представляют угрозу планете, потому что биосфера Земли «не просто меняется, а дестабилизируется». Она также раскритиковала мировых лидеров за то, что они не борются с климатическими изменениями, а лишь способствуют ухудшению состояния планеты, принимая законы, защищающие фирмы, которые загрязняют атмосферу.

Ян Стен. Шарлатан. 1679

«Мы можем совершать невероятные вещи. Когда мы узнаем полную историю, мы будем знать, что нужно сделать. Всё еще есть время выбрать новую дорогу, отойти от обрыва. Вместо того чтобы искать надежду, начните создавать эту надежду сами», — обратилась Тунберг к посетителям фестиваля.

В комментариях поинтересовались, есть ли адекватные экоактивисты в Великобритании. Они считают, что национальный представитель поможет заставить правительство предпринять меры, необходимые для борьбы с климатическими изменениями.

«Мы не можем найти британского климатического активиста? Какого-нибудь с достижениями и квалификацией», — уточнил @MCS_DB.

Часть пользователей не верит в то, что борьба с климатическими изменениями сделает планету лучше, они относятся к экоактивистам как к шарлатанам, которые борются непонятно за что.

«А Грета не сказала, что страх климатических изменений — это одно из оружий мальтузианского движения (теория, согласно которой население увеличивается быстрее производства средств к существованию. — Прим. Д. С.), которое возникло в конце 1960-х в Римском клубе?» — спросил @hairymarx1.

(сс) European Parliament Грета Тунберг

«Я думаю, что климатические предупреждения Греты Тунберг не будут ничего значить, даже когда вокруг по блестящему фиолетовому небу будут летать розовые слоны», — считает @realjay247.

Ряд пользователей не понимает, чего Тунберг добилась в ходе своих выступлений с 2018 года, если никаких реальных действий по борьбе с климатическими изменениями так и не было принято, а мировые лидеры только строят планы.

«Какое влияние она оказывает на ситуацию? Я согласен с ее посланием, но чего она действительно добилась?» — спросил @scrufaceidiot.

«Грета проделала великолепную работу по повышению осведомленности о жизненно важной проблеме», — ответил @patbhamilton.

Некоторые пользователи отметили, что борьба с климатическими изменениями начинается с населения, людям нужно относиться к окружающей среде более ответственно и хотя бы не выбрасывать мусор в неположенных местах.

«Я только что вернулся с рыбалки этим утром. Я поймал больше пластиковых пакетов, чем рыбы. Грета права, нравится вам это или нет», — рассказал @Jason_Smokes_.

«Когда мы уже осознаем, что наш западный потребительский стиль жизни — это действительно проблема, которая влияет на климатические изменения. Запад — худший загрязнитель на душу населения. Запад должен поменяться», — написал @talk2joepublic

Ряд комментаторов спросил, как Тунберг перемещается по миру, чтобы «повышать осведомленность» о проблеме, о которой и так все знают.

«Насколько далеко ей пришлось ехать и на каком транспорте, чтобы, добравшись туда, прочитать лекцию о том, как другим нужно быть экологически дружелюбными?» — спросил @KazHumphries.

«То есть ей и 100 тысячам других людей можно ездить на машинах и летать, и это нормально. Но мне нельзя летать куда-то в отпуск, потому что я убиваю планету. Интересный подход, все равны, но кто-то всегда равнее», — прокомментировал @Michael78 673 719.

Среди пользователей есть те, кто считает никаких критичных климатических изменений не происходит, и даже если они происходят, то не так быстро, как о них говорят экоактивисты, и от них пока никто не умер.

«В Эссексе 18 градусов в середине лета. Заживо никто не горит, не так ли?» — написал @banterbear.

«Мы слышим об этом ужасе, о том, что мы обречены на конец света, уже на протяжении 30 лет. Никакие, никакие, абсолютно никакие предсказания не сбылись. Снежные шапки всё еще на месте, белые медведи процветают, количество ураганов достигло 50-летнего минимума. Кого волнует, что думает какой-то ребенок?» — отметил @0ld_man_Jeff.