«Королева нуждается в шуте». Джонсон хочет пригласить Зеленского в Британию
Британский премьер-министр Борис Джонсон намерен организовать визит украинского президента Владимира Зеленского в Великобританию в октябре, сообщает издание The Sunday Times. По мнению авторов британского издания, таким образом глава британского правительства хочет отвлечь избирателей от внутренних тем.
Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что к октябрю месяцу может многое измениться. Иные предположили, что Зеленский может уже не вернуться на Украину.
«Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует пригласить президента Украины Владимира Зеленского совершить в октябре визит в королевство… Подчеркивается, что прорабатывается возможность организации личной встречи Зеленского с королевой Великобритании Елизаветой II. Кажется, намечается гастрольный тур «Квартала 95», — с юмором прокомментировал новость автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».
«Вы, правда, считаете, что осенью будет президент Украины?» — задался вопросом один из участников обсуждения.
«Вот Борька [Джонсон] и сроки обозначил. До октября досиди, а потом будет экстракшн, а потом фотосессия с королевной, папой римским и т.д.», — с сарказмом добавил Le Magicien.
«Раньше было «увидеть Париж и умереть», а теперь другая мечта у Зеленского…» — иронизирует G. V.
«Будет ли там кто к октябрю-то?» — усомнился Виталий С.
«[Британцы] будут поддерживать Украину ещё. Англосаксы от своих планов не отступают, просто видоизменяют их», — считает Валентина К.
«Бежать собрались», — отреагировал Владимир.
«Мог ли кавээнщик и ведущий корпоративов у русских олигархов мечтать о большем? Оскар, Канны, [Анджелина] Джоли, встреча с королевой Англии… Их мир болен на всю голову. Циничен и ужасен. А украинцы… Что украинцы? Мясо. И бабы ещё нарожают. Зато у клоуна сбываются мечты», — не выдержала Maya.
«Они все ждут осени. Потом, видимо, будут сдавать Украину…» — добавила Naira A.
«До осени ещё дожить надо. В октябре гетьман (Зеленский. — М. Р.) может оказаться голым», — пишет Л. Н.
«Хочет его (Зеленского. — М. Р.) эвакуировать», — пошутил Юра.
«Предстоящее бегство Зеленского в Британию назвали «государственным визитом»? Успеет ли до этого самого визита дожить?» — спросила Элена.
«Обратно он может и не вернуться», — написал Jeka J.
«Королева нуждается в шуте?» — иронизирует jozi.
«Королева встретится со своими вассалами», — шутит Юрий.
«И депортировать их всех в Руанду», — с сарказмом подытожил один из участников обсуждения, напоминая заявление Джонсона о возможности депортации украинских нелегалов в Руанду.