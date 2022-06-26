Известие о том, что импорт золота из России будет запрещён властями Великобритании, США, Канады и Японии, спровоцировало многочисленные отклики в социальных сетях. Многие говорят, что этот запрет — очередное свидетельство несомненной победы нашей страны в санкционной войне.

Иероним Босх. Триптих (фрагмент). 1510

«Золото — оно хоть где золото, бараны», — иронизирует Олег Русланов.

«Супер! Значит, наш золотой запас будет только увеличиваться, фантики останутся у англосаксов», — считает Дмитрий Антонов.

«Отличная новость. Золото — вечная ценность. И менять его на туалетную бумагу с надписью евро или доллар глупо. Копить у себя капитал в золоте. А с ними торговать на рубли или на худой конец менять золото на товар», — считает Алексей.

Геррит Доу. Старик, взвешивающий золото (фрагмент)

«Нефть подорожала, газ подорожал, и золото подорожает, бюджет РФ только выиграет», — считает Глеб Алейников.

«Пора вводить запреты на запрет запретов», — иронизирует Алексей.

«Золото подорожает, будем продавать меньше, но дороже», — рассуждает Марина Тарковская.

«Лучше золото в стране, чем зелёные бумажки из печатного станка», — считает Евгения.

«Заколачивают последний гвоздь в гроб финансовой системы на основе доллара», — отмечет Александр Ложкин.

«Напугали ежа голой задницей! Не знают, что ещё придумать!» — соглашается Елена Савинкова.

«Значит, будут покупать наше золото через Китай, только дороже», — считает Антон.

«Было бы здорово, если золотодобывающие страны и страны с накопленными золотыми ресурсами запретили бы продавать золото в Европу, Северную Америку, Японию и Австралию. И с углеводородами, и с сельским хозяйством, и так далее…

Через буквально годик-другой мы бы получили совсем другой мир, где все вышеперечисленные страны стали бы странами третьего мира. Вот к этому стремиться нужно, а то они исключительные, значит? Это с такими-то внешними долгами!» — поделился мнением Алексей Аксёнов.

«Нефть и газ по текущим раз нравится, то давайте и золото теперь разгоним до трех тысяч. Суицидники…» — развивает тему Светлана.

«Кто им такую логику навязывает? «Мы тут голодные, замерзшие, с пустыми карманами будем смотреть и радоваться, как в России сытые и обогретые давятся своей едой, газом и всеми природными ископаемыми. А свои народы они спросили?» — спрашивает Игорь Иванов.

«Глубоко наплевать на это решение. Тот, кто хочет правды, лучше бы попробовал узнать о золоте США. Страны, сдавшие своё золото на хранение в США, уже давно не могут не только его забрать, но и даже посмотреть на него, и существуют серьёзные опасения, что того золота уже и нет в помине …» — считает Евгений Овчаренко.

«Времена меняются и гегемон уже не вводит глобальные санкции. распространяющиеся на весь мир, хотелка гегемона, как и его возможности влияния на мир, скукожились и потому, не желая быть посланным, гегемон и его сателлиты вводят санкции, имеющие значение только для них самих.

Это, несомненно, победа России, она выиграла эту партию и разрушила, казалось, несокрушимое, влияние гегемона на мир», — поделимся мнением Роберт.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Великобритания, США, Канада и Япония введут запрет на импорт российского золота, сказано в сообщении газеты The Independent.

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