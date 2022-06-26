Заявление экс-президента США Дональда Трампа, назвавшего Америку посмешищем и «страной упадка», активно обсуждают в интернете. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Трамп сказал правду», — считает Леонид Семин.

«Уста Трампа говорят истину, ибо кто, как не бывший президент, трезво может оценивать ситуацию. В США нет и никогда не было демократии, а то, что они под ней понимают, является продолжением англосаксонской колониальной диктатуры», — считает Анастасия Темсенко.

«Да, так оно и есть! Оказалось, что в мире ещё у кого-то есть национальные интересы, а не только у Америки», — соглашается Алексей Денисов.

«Теперь у Байдена новая кличка от Трампа — Упадок. Это потому, что Байден постоянно падает. Скоро он и просто со стула свалится», — поделился наблюдением Сергей Благов.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Труп ещё не понял, что он труп», — отозвался о США Игорь Рогатин.

«Мы в курсе, Дональд», — поддерживает Марина Церковная.

«Великая страна…»… Нынешняя ситуация с курсом доллара наглядно иллюстрирует ситуацию, когда зелёная бумажка не нужна. Без кредиторов экономика «великой страны» свою «макулатуру» с трудом сможет печатать для выплаты заработной платы сотрудникам печатного станка», — поделимся мнением Олег Пашковский.

«Сами к этому стремились. А то все в грудь себя били и орали с каждой трибуны — «мы великие, мы самые-самые суперные». Наконец-то маски сняты — и вот оно — гнилое личико страны», — заметила Светлана.

«Исключительные» сами себя и исключили», — иронизирует Ольга Марущак.

«Тут не только страна посмешище, ею управляет президент-посмешище, который не может ни говорить, ни ходить, ни ездить, ни помнить и ни думать. И ему с каждым днём всё хуже. Завтра он вообще не будет знать, что такое Америка и кто он такой», — считает Владимир.

«Упадок США начался с распадом СССР. То, что держало страну в тонусе, перестало существовать. Сами США стали превращаться в подобие позднего СССР с его идеологическими догмами, нетерпимостью к инакомыслию и культом глобализма…» — поделился мнением Замер Шумеров.

Самому Трампу комментаторы тоже посвятили немало комментариев.

«Трамп не патриот. Печально», — считает Виктор.

«Трамп, не лезь. Для мира лучше, когда крупнейшая террористическая организация под названием США оставит землю в покое», — считает Илья Алексеев.

«Слушайте, ну сколько можно! Трамп сам и есть позорное посмешище. Так поливать свою страну грязью и тем не менее хотеть и мнить себя ее президентом может только Трамп», — считает Илья Аникеев.

«Не дай Бог, Трамп станет президентом!» — заметил Валерий К.

«Америка давно раздувалась, как пузырь, мыльный пузырь, теперь это разнообразный рэмп и он должен лопнуть, у него поверхность натяжения равно нулю! Ждем когда лопнет, жаль что будет очень громко», — привел сравнение Виктор Дронов.

«Просто Байден захотел уничтожить Россию. Но решил сначала потренироваться на США», — иронизирует Наталья Забродина.

Как сообщало ИА REGNUM, на митинге сторонников в американском штате Иллинойс экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США пришли в упадок и стали посмешищем. «Это больше не великая страна, это страна упадка», — отметил Трамп.

Читайте также: Трамп назвал США «страной упадка» и посмешищем для всего мира