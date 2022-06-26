Популярный итальянский политик и бывший депутат парламента страны Алессандро Ди Баттиста приехал в Россию и встретился в Белгороде с беженцами из Донбасса. Об этом он написал на своей странице в соцсети, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Маурицио Минковский. Беженцы. 1906-1909

Он отметил, что их рассказы заслуживают должного внимания. По его словам, все они говорили ему, что война началась восемь лет назад. Полный обзор по итогам поездки в Россию политик опубликует в издании Il Fatto Quotidiano.

Добавим, что он стал одним из немногих западных политиков, которые сказали в принципе о существовании людей, которые бежали от украинской армии в Россию. Пост собрал почти 2 тыс. комментариев за сутки, в большинстве из которых пользователи благодарят Алессандро за правду «с той стороны».

Kaspo Алессандро Ди Баттиста

«Так держать! Этим людям нужно, чтобы их голос был услышан после восьми лет, когда их не слушали. Спасибо за предоставленную им возможность и спасибо за информацию, которую вы нам даёте», — пишет Кристина Т.

«Спасибо, что показываешь нам кусочки реальной жизни, увиденные своими глазами», — поблагодарила Сара П.

«Спасибо, что напоминаете об этом… У людей слишком короткая память!» — считает Стефания Ф.

«Это всё известно нашим СМИ, однако они игнорируют это… во имя войны», — отметила Сильвия П.

Впрочем, многие опасаются, что на политика из-за поездки в Россию может обрушиться вся мощь западного мейнстрима, поскольку информация, которую он намерен довести до итальянских читателей, слишком неудобная.

«Вам все говорили, что война началась восемь лет назад. Алессандро, вам говорят правду, но итальянские СМИ — такие хорошие и демократические — будут обвинять вас в путинизме за это ваше высказывание», — прогнозирует Лука Г.

«Я думаю, что ваша поездка в Россию не понравится многим нашим политикам-пропагандистам, потому что они не хотят проникновения правды на Запад. Война началась восемь лет назад, и то, что происходило в Донбассе в эти годы, не что иное, как жестокие репрессии со стороны вооружённых нацистских группировок! Очевидно, что ты станешь следующей жертвой грязной машины», — добавил Лука В.

«Для итальянских газет с сегодняшнего дня ты находишься на зарплате у Путина. Потому что нельзя говорить, что война шла все последние восемь лет, что и Донбасс всё это время бомбили. Для них есть смерти категории А, а есть категории Б», — прокомментировал Марчелло Л.

«Надеюсь, ты не станешь новым Ассанжем. Но миру нужна правда, которую, к сожалению, не дают нам наши СМИ и политики. Чтобы закончить эту войну, нужно только желание. Поставки оружия Украине и новые санкции ничего не дадут, кроме обострения конфликта и ухудшения отношений с Россией», — рассудил Джанни К.