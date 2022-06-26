Призыв французских энергетических компаний немедленно перейти на режим экономии энергоресурсов широко обсуждают в интернете. Люди говорят, что не злорадствуют беде Франции, но видят глупость её лидеров. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Герард Дау. Старуха со свечой (фрагмент). 1661

«Это заговор производителей мороженого и термобелья», — иронизирует Игорь Зенин.

«Ограничения — это, конечно, хорошо. Но только вы объясните своим гражданам, во имя чего они должны это терпеть?!» — спрашивает Николай Денисов.

«Наверное, европейский обком думает, что когда «победит» Россию, то все ее энергетические и прочие ресурсы достанутся им бесплатно», — отвечает Елена Кондратенко.

«Который там раз они себе в ногу стреляют? Мазохисты, видать. Или соскучились французы по средневековью, ностальгия загрызла по свечам, кострам и каминам. И костер непременно в квартире на полу, чтоб был, чтоб пожарные не расслаблялись», — замечает Анна Прасолова.

Карл Беккер. У камина

«Придется в темноте вкушать лягушачьи потроха», — иронизирует М.

«Уже скоро Европа станет дурно пахнуть, в прямом смысле этого слова», — считает Михаил.

«Полезные советы для европейцев: для приготовления пищи можно разводить костры, мыться можно в реках, а с наступлением сумерек, чтобы не включать электричество, можно укладываться спать. Пусть эти русские страдают!» — развивает тему Андрей Коннин.

«Евросоюз на верном пути! Так держать, и ни шагу назад. Вперед, в прошлое!» — поддерживает Николай.

«Без России вперед, в каменный век!» — соглашается Андрей Немыкин.

«Страшно смотреть на агонию Европы в угоду интересам США», — считает Юрий Сармат.

«Передают, что во Франции установилась аномально жаркая погода. По мнению французских властей, пришло самое время начать экономить на отоплении. Зимой будут экономить — электричество-холодильники отключат», — рассуждает Светлана.

«Газ — это не только тепло и свет, из природного газа делаются все пластмассы, удобрения и прочая химическая продукция», — напоминает Татьяна,

«Мы не радуемся беде Франции, мы хихикаем глупости их лидеров!» — заметил Петр Прошин.

«Хотели отменить Россию, но, видимо, отменят гейропу. Генерал Мороз победит всех. С нетерпением жду зимы», — поделилась Светлана.

Как уже сообщало ИА REGNUM, об открытом письме французских энергетических компаний (Engie, EDF и TotalEnergies) к населению и бизнесу с призывом немедленно перейти на режим экономии энергоресурсов известило издание Le Journal du Dimanche.

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