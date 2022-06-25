Заявление литовского президента Гитанаса Науседы о том, что Литва не позволит прокладывать через свою территорию «коридоры» для транзита российских грузов, чтобы не нарушать санкции, наложенные Евросоюзом на Россию, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 25 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Гитанас Науседа

«Сказал бы сразу прямо: «Мне Евросоюз и США запрещают искать компромисс с Россией», — указывает Сергей Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что президент Литвы не только не прислушался к голосу разума и призывам российских властей найти компромисс в споре транзита, но наоборот, лишь радикализировал и без того опасное положение дел.

«Ну значит Литва тоже вскоре станет спорной территорией», — предрекает Роман Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что власти Литвы являются всего лишь марионеткой в руках Вашингтона, потому что Вильнюс и провоцирует Москву на ответную агрессию в свою сторону.

Клод Верлинд. Марионетки

«Похоже, что Штаты провоцируют Россию напасть на Литву, чтобы бросить всю Западную Европу на войну с Россией», — предполагает Илья М.

Часть людей полагает, что президента Литвы даже внутри ЕС мало кто поддерживает, потому что он целенаправленно провоцирует Россию на ответные действия.

«Мне вот интересно: Неуседа больше за что переживает, за престиж Бидона на мировой арене или за спокойствие и благополучие своего народа?» — задаётся вопросом Yurii Y.

«Этому сумасшедшему уже половина Евросоюза говорит: «Прекрати!» Уже натовские генералы, по слухам, хотят приостановить членство Литвы в НАТО. И всё равно как баран упёрся рогом. Чего добивается? Чтобы Литва перестала как государство существовать? Дык ведь для этого даже России не надо будет нападать — просто с голоду и холоду все литовцы вымрут!» — указывает Александр К.

«Клайпеду от Сталина получили, Вильнюс от Сталина получили, а теперь решили, что назад отмотать не получится? Вы точно так в этом уверены? Может, есть всё-таки проблеск сознания в головах этих поехавших политиков?» — интересуется Ник В.

Ряд пользователей указывает на то, что в Литве живёт огромное число адекватных людей. Поэтому в России надеются, что разум возьмёт верх и литовский президент будет отодвинут от дел.

«Литва, где самостоятельность? Где суверенитет? Мы удивляемся вам. Вас же НАТО не защитит. Президенту Литвы нужно посмотреть на свою армию. Украинская армия перестанет скоро существовать. На очереди Литва и их государственность», — предупреждает Ержан Ш.

«Вообще соседские страны должны поддерживать дружеские отношения и не провоцировать друг друга во имя мира своих граждан. Жители Литвы не простят своему президенту, если из-за него начнётся конфликт. Путь он хоть трижды марионетка и ставленник Запада», — пишет Сергей Т.

Нашлись и те, кто отмечают, что пока что Россия никак не отреагировала на агрессивные действия Литвы, поэтому Литве стоит готовиться к чему угодно.

«Теперь будет очень интересно узнать, что предпримет Россия. Кроме, конечно, выражения обеспокоенности», — написала Татьяна Б.

Напомним, 25 июня литовский президент Гитанас Науседа написал в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о том, что Литва не позволит прокладывать через свою территорию «коридоры» для транзита российских грузов, чтобы не нарушать санкции, наложенные Евросоюзом на Россию.