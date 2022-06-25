Заявление официального представителя Министерства обороны России генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова о том, что военнослужащие украинского батальона территориальной обороны, расположенного во Львове, отказались выезжать на выполнение боевой задачи в Донбассе из-за укомплектования необученными резервистами и отсутствия тяжёлого вооружения, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 25 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Львов

«Понять их можно. Подыхать никому неохота», — отметил Владимир К.

Многие пользователи пришли к выводу, что ситуация выглядит комичной, потому что самое главное бандеровское логово вдруг продемонстрировало страх перед российской армией.

«Да ладно! Батальон из самой воняющей помойки бывшей Украины отказался? Как так? А как же перемоги? Люся Арестович каждый день вещает о них!» — удивляется Константин Ч.

«Нет, ну правильно. Кто будет Львов защищать, если на Донбасс всю тероборону стянут. У России же первоочередная цель — занять Львов», — издевается Алексей С.

Некоторые комментаторы заподозрили тероборону Львова в том, что та желала бы, чтобы её саму защищали.

«Там и оставайтесь. С тремя областями пришли к нам, с тремя и должны остаться. Это и будет потом называться Украиной», — предрекает Марина П.

«Львовская тероборона, наверное, уже вся в мечтах о том, как их сейчас поляки станут защищать и они сами вскоре станут поляками. В итоге их отправляют на фронт, чтобы сделать из них очередные трупы для задержки продвижения российских войск», — указывает Андрей А.

Часть людей считает, что использование теробороны в качестве полноценных воинских частей для выполнения настоящих боевых задач является очередным преступлением киевского режима.

«Увы и ах. Зеленский подписал закон, который обязывает тероборону выполнять приказы командования, им придётся отправиться на мясо, как бы они того не хотели. Вы продолжайте защищать нацистский киевский режим, он ведь вам так дорог!» — написал Михаил И.

«Ситуация, конечно, смешная. Тероборона защищает свои города. А воюют и осуществляют передислокацию военнослужащие Украины. Понятное дело, что от теробороны во Львове, от которого боевые действия крайне далеко, толку практически нет, но и отправлять необученных людей на убой — это дело конченных тварей», — отметил Иван С.

Официальное интернет-представительство президента Украины Зеленский

Ряд пользователей указывает на то, что украинцы всё меньше хотят умирать за нацистские идеалы.

«Этот случай является показательным, потому что ранее мало кто осмеливался давать отпор украинскому командованию. Теперь же, когда российская армия демонстрирует явное преимущество, находится всё меньше и меньше желающих оказаться в могиле ради сомнительных амбиций украинского президента», — указывает Наталья Н.

Нашлись и те, кто уверены, что вслед за львовской теробороной к неисполнению приказов командования подключатся и другие подразделения, что станет началом конца киевского неонацистского режима.

«Ещё пара-тройка таких отказников и всё — хана киевского режиму. Всё, на чём он держался последние месяцы, так это на слепой вере в непобедимость украинских нацистов», — подметил Марк И.

Напомним, 25 июня официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил на брифинге о том, что военнослужащие украинского батальона территориальной обороны, расположенного во Львове, отказались выезжать на выполнение боевой задачи в Донбассе из-за укомплектования необученными резервистами и отсутствия тяжёлого вооружения.