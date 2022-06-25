Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что украинский конфликт разрешится путём переговоров, но альянс должен продолжать выделять военную помощь киевскому режиму, который того требует, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 25 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Столтенберг. НАТО

«А почему о переговорах вдруг заговорил генсек НАТО? Вы не решаете украинский кризис, а только наоборот, подливаете масло в огонь. Так что лучше захлопните свой рот и сидите смирно, пока Россия решает созданные вами проблемы», — указывает Устин Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что заявление Столтенберга содержит в себе явное противоречие.

«Вчера одно генсек НАТО говорил, сегодня другое, а завтра снова переобуется. По указке, видимо, трещит. Сам не знает, что потом будет себя же опровергать», — заметил Станислав З.

Некоторые комментаторы отмечают, что якобы мирной риторикой НАТО скрывает свои прежние агрессивные стремления против России.

«Призывает к миру, к переговорам, но всё равно будет гнать вооружение на Украину, чтобы как можно больше украинцев погибло на этой войне. Прекрасный образчик лицемерия», — пишет Мартин С.

«В смысле?! Это он будет продолжать поставлять на Украину оружие, пока Россия будет опять безрезультатно пытаться договориться с Украиной о мире? Нет уж, спасибо. Дураков больше нет», — написала Наталия С.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Йенс Столтенберг

Часть людей полагает, что украинского конфликта могло бы уже и не быть, будь украинский президент Владимир Зеленский чуть более сговорчив и миролюбив.

«Я искренне не понимаю, что мешает Зеленскому сесть за стол переговоров и решить конфликт мирным путём. Когда его Путин звал? Давно уже это было. Ну и что? Чего не садится? Видимо, украинскому президенту больше нравится быть узурпатором на фоне войны», — предполагает Николай К.

Ряд пользователей указывает на то, что украинский кризис завершится ровно тогда, когда российская специальная военная операция на Украине завершится успешным выполнением всех поставленных задач.

«Ну я считают, что как только Россия успешно закончит спецоперацию, так тут же за переговоры надо будет садиться. А пока это нам ни к чему. И так всё по плану идёт», — отмечает Сергей К.

«Украинский кризис разрешится только полной капитуляцией Украины и её нацистского руководства. А последний президент (Зеленский) предстанет перед трибуналом», — указывает Рая А.

Нашлись и те, кто подискутировали на тему причин возникновения воин. В результате люди пришли к пониманию, что войн было бы намного меньше, не существуй на Земле подстрекателей со стороны.

«Надеюсь, что когда-нибудь люди перестанут друг с другом воевать. Война всегда имеет кошмарные последствия», — пишет Анастасия Ф.

«Чтобы люди перестали воевать, нужно сделать так, чтобы не было тех, кто эти войны формирует. Война — результат, а вот чьих дел — решайте сами», — написала Мария В.

Напомним, 25 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью испанской газете El Pais о том, что он настаивает, чтобы альянс продолжал выделять военную помощь киевскому режиму, который того требует, но в то же время он уверен, что украинский конфликт разрешится путём переговоров.