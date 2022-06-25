Заявление немецкого журналиста Кристофа Шильтца, утверждающего на страницах газеты Die Welt, о том, что статус кандидата в члены Европейского союза для Украины является «пустышкой», которая ни к чему не обязывает Европу, отчего весь процесс присоединения оборачивается театром абсурда, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 25 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

«Скоро количество кандидатов в члены Европейского союза станет больше, чем самих членов ЕС. И каждый будет сидеть и надеяться, что на него посыплется дождь из дотаций от Евросоюза», — подметил Abdulkadyr A.

Многие пользователи оказались солидарны с мнением немецкого журналиста. Граждане уверены, что Украина так и не двинется в сторону Европы дальше, чем этот пресловутый статус кандидата.

«Этот статус — просто хлебный мякиш в конфетной обёртке на зелёной ёлке», — считает Владислав С.

«Это так и есть. То есть не кружевные «труселя» украинцы получили, а только резинку от них, да и то уже поношенную. Пусть одевают на голову и радуются», — написал Евгений К.

Некоторые комментаторы отмечают, что все разумные люди, в том числе и в самой Европе, прекрасно понимают, чем на самом деле является статус кандидата в ЕС для Украины, но только не украинский президент.

«Это должно быть ясно всем, но Зеленский упирается — уверяет всех окружающих, что Украине до Евросоюза осталось лишь полшажка», — отмечает Евгений Г.

«Ничего нового. Все адекватные люди понимают, что Украину поманили очередной морковкой. Но поражает, что многие на Украине по этому поводу визжат от восторга. Халява, сэр!» — пишет Надежда К.

Часть людей полагает, что Украина уже давным-давно могла обрести статус кандидата, потому что в любом случае он ничего собой не представляет.

«Этими самыми кандидатами они уже должны быть лет эдак восемь. Просто не понятно, как называлась состояние украинцев до кандидатства — место у европейской параши?» — задаётся вопросом Антон Г.

Официальное интернет-представительство президента Украины Владимир Зеленский передает Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС

Ряд пользователей указывает на циничность, с которой Запад пользуется доверием Украины.

«Издеваются европейцы над бедными украинцами как хотят. Даже жутко порой становится от того, какими нелепыми обещаниями кормят украинское население. Ведь никто же не говорит, что Украина вступит в Евросоюз, так и говорят — Украина станет кандидатом в члены ЕС. Получается, что даже на пороге украинцам оказаться приятнее, чем пытаться строить свою самостоятельную и ни от кого не зависимую страну», — отметил Марат В.

Нашлись и те, кто выражают надежду, что большинство украинского населения отдают себе отчёт в том, что вступление Украины в Евросоюз — это лишь мечты киевского режима.

«Политики крутят своё, хотя порой диву даёшься их глупости и наивности. Народ Украины не настолько слеп, чтобы не понимать, что всё это лишь иллюзии, основанные на попытке Запада удержать Украину от возможного объединения с Россией. На освобождённых от нацистов областях население однозначно придерживается союза с Россией. Если людей не запугивать, то вдруг окажется, что многие из них адекватные и мыслят разумно», — написал Игорь Р.

Напомним, 25 июня немецкая газета Die Welt опубликовала статью журналиста Кристофа Шильтца, утверждающего, что статус кандидата в члены Европейского союза для Украины является «пустышкой», которая ни к чему не обязывает Европу. По словам журналиста, Евросоюз выстроил такие препятствия перед кандидатами, что делает их практически непреодолимыми, отчего весь процесс присоединения оборачивается театром абсурда.