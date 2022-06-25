Верховный суд США отменил решение по делу 50-летней давности Roe v Wade, которое давало миллионам женщин право на аборт. 13 штатов уже приняли триггерные законы (законы, которые обретают юридическую силу при изменении обстоятельств — прим. Д. С.). Президент США Джо Байден назвал решение «трагической ошибкой».

Chatham House Борис Джонсон

На пресс-конференции 24 июня свое мнение по вопросу высказал также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Это не наш суд, это другая юрисдикция, но определенно это влияет на сознание людей по всему миру, это очень важное решение. Я должен вам сказать, я думаю, что это огромный шаг назад. Я всегда верил в право женщин на выбор, и я придерживаюсь этого мнения, именно поэтому в Великобритании действуют такие законы, которые были приняты. И если посмотреть, мы недавно предприняли определенные шаги, чтобы эти законы имели юридическую силу и применялись на всей территории Великобритании», — заявил политик.

Часть пользователей отметили, что его позиция странная, потому что в период пандемии он говорил о том, какой он верующий человек, что не мог дождаться окончания локдаунов для свадьбы в католической церкви.

«Это интересное заявление, особенно если учитывать его недавно появившуюся заветную католическую веру. Он на этом основании женился на Кэрри в католической церкви, где признали две его предыдущие женитьбы несуществующими. Его мнение не сходится с папскими представлениями об аборте», — напомнил @Hewittrl.

«Многие католики за выбор», — ответила @Lidalgirl.

«Я знаю, но многие ли будут отрицать два предыдущих брака, признавать четырех детей незаконнорожденными в глазах церкви, чтобы ему разрешили жениться в третий раз в католической церкви и все еще не соглашаться с папской доктриной? Кажется странным», — ответил @Hewittrl.

Ряд комментаторов предложил обратить внимание на регулирование абортов в Северной Ирландии, которая является частью Великобритании, но аборты там не разрешены.

«Отметьте, что Северная Ирландия, которая является частью Великобритании, все еще не применяет законодательство об аборте. Вопрос не разрешенный с 2018 года, таким образом девочкам и женщинам приходится уезжать из Северной Ирландии, чтобы сделать аборт. Не слышу, чтобы об этом говорили британские политики», — написала @SiobhanFeely.

«Определенно лицемерно! Женщинам Северной Ирландии отказывали в аборте до недавних пор, и даже сейчас правительство Бориса затягивает с полным введением в силу законодательства, необходимого для работы служб», — согласилась @annie_mcginley.

В комментариях согласились с премьер-министром, пользователи считают, что отмена конституционного права на аборт противоречит всем принципам правового государства.

«Борис критикует США за законодательство об абортах. Я с ним согласен, оно отправило США на 50 лет назад, это очень много для «развитой нации», — прокомментировал @Antipolluters.

Некоторые пользователи предположили, что решение об отмене права на аборт повлечет проблемы систем социального обеспечения, здравоохранения и судебной системы.

«Детские дома будут переполнены. За ними последуют тюрьмы для малолетних. Затем и обычные тюрьмы. И это будет до тех пор, пока налогоплательщики не будут спонсировать детские дома, что будет им стоит миллиарды», — считает @BenHillman18.

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Среди пользователей есть те, кто не отрицает возможности запрета абортов и в Великобритании, потому что Джонсон, как и предыдущие премьер-министры, «пляшет для тех, кто больше заплатит».

«К сожалению, я ему не верю. На следующей неделе, в следующем месяце или в следующем году он легко может сказать полностью противоположное», — считает @Florence618.

«Он может сказать все, что угодно, лишь бы это позволило ему остаться у власти», — уверен @Fannakapan3.

«Я уверен, что он в это верит, и он продолжит в это верить, пока кто-то не заплатит ему, чтобы он верил по-другому», — отметил @StuartBasson.

Ряд пользователей также напомнили, что Борис Джонсон известен своими изменами и никому не известным количеством детей, поэтому у него есть свои причины для поддержки права на аборт.

«Он прав, но у Джонсона есть личная заинтересованность в поддержке законного аборта», — написал @DEEFNW.

«Если бы не аборт, сколько бы у него было детей на самом деле?» — поинтересовался @SheepdogNo1.