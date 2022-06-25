Заявление генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса о том, что он был разочарован решением Верховного суда США, которое отменило конституционные гарантии права на аборты для американских граждан, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 25 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Америка начала, видимо, сильно сдавать, раз её подручные начали себя таким образом вести», — заметил Андрей Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что Конституционный суд США принял такое решение, какое ему позволено было принять, поэтому нет никакого повода у главы ВОЗ беспокоиться о внутренних процессах, протекающих в Америке.

«Ну, а почему бы не запретить в Америке аборты? Это их право. Там теперь в почёте однополые браки, им аборты ни к чему. Но зато там ещё много разных религиозных культов, типа мормонов и прочих. Видимо, для таких будет узаконено запрещение абортов на территории тех Шатов, где такие являются большей частью населения», — предполагает Татьяна С.

Некоторые комментаторы отмечают, что ВОЗ начала позволять себе то, чего не осмеливалась делать ранее.

«Чего это вдруг? Псина на хозяина огрызается? Америка сама себе хозяйка — может запрещать, может разрешать. Какое дело ВОЗ до внутренних вопросов Соединённых Штатов?» — интересуется Павел И.

Часть людей полагает, что ВОЗ должна заниматься болезнями и вопросами здоровья, но не лезть в частную жизнь и решать, кому можно делать аборты, а кому нельзя, ей уж точно не позволено.

«Вот каким боком аборты в США касаются ВОЗ? Беременность — не болезнь, а естественное состояние организма женщины», — отметил Сергей М.

«Правовые вопросы граждан о личной жизни и здоровья ВОЗ касаться вообще не должны! В последнее время западные медицинские чиновники, у которых зачастую даже медицинского образования нет, всё чаще говорят на темы, которые никак не связаны с их профессиями и прямыми обязанностями», — указывает Сергей К.

(сс) Yann Forget Штаб-квартира ВОЗ в Женеве

Ряд пользователей указывает на то, что позиция главы ВОЗ вступает в противоречие с мировоззрениями огромного числа людей по всему миру, включая и консервативно настроенное общество в США.

«Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения выступает за аборты! Глава ВОЗ, блин. Нужно ли нам с этими бесами вообще отношения какие-либо иметь?» — задаётся вопросом Артём И.

«Получается, что ВОЗ очень заинтересована в том, чтобы контролировать численность населения той или иной страны, навязывая государствам, к примеру, сокращение поголовья людей», — пишет Ксюша Г.

Нашлись и те, кто отмечают, что Конституционный суд США, по сути, позволил своим гражданам выбирать, отнюдь не лишив их права на аборты, где они ранее были легализованы.

«И это ещё при том, что в Америке не запретили аборты, а лишь разрешили их запрещать на уровне Штатов, т.е. любой несогласный с политикой Штата гражданин имеет право собрать чемоданы и переехать, к примеру, в Калифорнию, чтобы курить наркотики, менять пол и делать аборты хоть каждый день», — написала Ольга М.

Напомним, 25 июня генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил агентству Reuters о том, что был разочарован решением Верховного суда США, которое отменило конституционные гарантии права на аборты для американских граждан.