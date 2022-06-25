Консервативная партия Великобритании проиграла дополнительные выборы в Уэйкфилде и Тивертоне. В этот же день в отставку ушел председатель Консервативной партии Оливер Доуден. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал интервью BBC, где он ответил на критику и призывы к изменениям.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

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«Такое случается посередине срока, я не хочу минимализировать, но такое случается с каждым правительством. Я думаю, скорее всего, избиратели «наелись» обсуждений обо мне, о том, что я не должен был делать, о том, что я сделал не так, в то время как они хотели слышать о том, что мы делаем для них, для страны, для их жизней. Урок, который я выучил, заключается в том, что мы должны сфокусироваться на том, что мы делаем для движения страны вперед. Для меня есть три приоритета: борьба с кризисом стоимости жизни, план сильной экономики и объединение людей в критически важный момент для противостояния жестокости и агрессии на европейском континенте. И если вы говорите, что мне необходимо пройти какую-то психологическую трансформацию, этого не произойдет», — сказал премьер.

Пользователи отметили, что ожидать изменений от премьер-министра не стоит, потому что он вряд ли обратится к специалисту для решения всех его внутренних проблем, без которых не будет изменений и в политике.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

«Я не ожидаю, что он изменится. Как и во всех случаях отрицания или идеологического отказа, для более глубокого осмысления необходимо что-то личное и резонансное, чтобы оно появилось и сломало его эго. И только потом можно будет собирать его обратно», — написал @Gavrev.

«Не удивительно, не думаю, что лоботомию можно повернуть обратно», — прокомментировал @vodyanovo.

В комментариях написали, что в этот раз после проигрыша политик четко определился с планом и рассказал его населению. Очевидно, что он не собирается меняться и продолжит свою лживую политику.

«Кажется, он наконец-то говорит правду! «Я буду полностью честен тут: я продолжу лгать!» — прокомментировал @MDMcDonough89.

«Вы должны принять меня таким, какой я есть. Даже если вы поймаете меня на лжи, вы должны знать, что это часть моего характера! Спасибо», — отметил @Tarekb85.

«Это он так благородно сказал, что не прекратит врать?» — уточнил @markperich.

Часть комментаторов рассказала, что она продолжает разочаровываться в Великобритании, причем чем дальше, тем больше. «Катастрофа», по их мнению, наступила с выходом из состава Европейского союза, который завершил Борис Джонсон.

«Я не могу больше серьезно относиться е Великобритании после выхода из состава ЕС. Все катится по наклонной. Может быть оно так и было раньше, и я был ослеплен по какой-то причине? Несмотря на то что здесь живут хорошие люди, политическая система нуждается в капитальном ремонте», — написал @t_wuay.

«Мы катимся с горочки уже давно, но только после Brexitа это начало сказываться на среднем классе и стало заметно», — добавил @T2Toaster.

Среди пользователей есть те, кто не понимает, почему Джонсон в свои приоритетные дела вносит конфликт на Украине, если «ему до Украины так же далеко, как до Луны».

«Он всё слышит, но выбирает игнорировать всю критику. Ничто внутриполитическое не может заставить его уйти в отставку, именно поэтому он решил заниматься только Украиной. Я понимаю, что все эти дела с Украиной очень важные, но это очень странный пункт для британского премьер-министра», — отметил @AndrewCurnow.

Ряд пользователей в очередной раз призвал премьер-министра к отставке, потому что, по его мнению, он тянет эту страну ко дну.

«Если он не изменится, значит мы должны поменять его на другого премьер-министра. Он тянет эту страну вниз», — считает @p7ulg.

«Чем дольше он остается премьер-министром, тем больше мест его партия теряет на следующих выборах», — уверен @winklesbloke.

«Борис Джонсон, ты настолько эгоцентричный и высокомерный, что ты не слушаешь своих избирателей, которые говорят, что ты должен уйти в отставку или поменяться. Борис, ты никогда не поставишь мировой рекорд, неважно, сколько раз ты это скажешь», — обратилась @judo_jane.

«Он только что признал, что он обуза и безумие для своей партии. На выход!» — прокомментировал @wwwWorldExplore.