Известие об освобождении с территории завода «Азот» в Северодонецке 800 мирных жителей всколыхнуло социальные сети. Особенно много комментариев написали в телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова, который ранее в своем видеообращении и рассказал об этом событии. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии из соцсетей.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Смотрите и слушайте бандерлоги, когда-то Чечня была врагом, а сейчас? Берите пример, только с Россией ваше будущее!» — призывает Игорь Филиппов.

«Россия отбирает у обезьяны гранату, на Донбасс идёт Мир. Россия вперёд, работайте братья, наше дело правое, победа будет за нами, Ахмат — сила!» — написал Сергей.

«Слава Богу, гражданских вывели. Теперь можно не бояться и надо загнобить хохлотварей, которые трусливо прикрываются людьми», — считает Дарья.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Очень радует, что помогли мирным жителям. Пусть будет во благо!» — написала Аиша.

«Кадыров смелый человек и защищает Россию. К сожалению, мои братья погибли в бою. Сражайтесь и уничтожайте нацизм, чтобы смерть моих братьев не была напрасной», — призывает Дарья П.

«Браво! Помогите теперь ДНР! У нас уже сил нет терпеть здесь обстрелы!» — отозвалась Елена.

«Подонки и трусы спасают свою вонючую шкуру за мирными людьми, убивают безоружных и детей! Звери, нет вам прощения, вы достойны только смерти!» — высказалась Татьяна в отношении украинских боевиков.

«С каждой операцией всё филигранней удаляют язву нацизма наши герои», — заметил Сергей.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что с территории завода «Азот» освобождено 800 мирных жителей, известил в своем обращении глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, промышленная зона в Северодонецке полностью находится под контролем российских сил. Также он поблагодарил за это своего помощника Апты Алаудинова и командира второго корпуса Народной милиции ЛНР с позывным «Адлер».

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