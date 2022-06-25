Конфликт на Украине, скорее всего, завершится за столом переговоров. Об этом 25 июня в интервью испанской газете El País заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Он также добавил, что альянс отвечает за максимально сильную позицию киевского режима и якобы помогает жителям Украины «оставаться суверенной и независимой европейской нацией».

При этом политик отметил, что лучший способ прийти к переговорам — продолжение оказания военной и экономической помощи киевскому режиму, а также продвижение жёстких антироссийских санкций.

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Заявление генсека НАТО обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что переговоры будут вестись на условиях России в тот момент, когда руководство РФ посчитает это нужным, а Киеву необходимо капитулировать.

Nato.int Йенс Столтенберг

«Какие переговоры? Это будет решать Россия! Когда, с кем и нужны ли они… Это прерогатива РФ, ДНР и ЛНР!» — написала Лида.

«Это они так думают, очередные хотелки Запада, не более», — пишет Дмитрий М.

«Ага. Зубы заговаривают…» — отреагировал Skorpiosh.

«Хотят перегруппировать остатки боеспособных украинских войск в районе Запорожья и Днепропетровска, нафаршировать их дальнобойными вооружениями и с этой позиции разговаривать…» — отметил «КотЪ-ZvездочетЪ».

«Так старый сатанист Боррель озвучивал другую установку: «Победить Россию на поле боя». Планы меняются на ходу? На мой взгляд, переговоры возможны только о полной капитуляции марионеточного нацистского режима. Все остальное от лукавого», — подчеркнула Larisa.

«Конечно, переговорами. Чубчики будут спрашивать, как сдаваться, — в вышиванке или в кокошниках?» — с юмором добавил Наталия.

«Переговоры [будут] на границе с Польшей. Пока рано», — пишет oknaDz.

«Путин сказал, что всё будет доведено до конца!» — напомнила Alla S.

«Пусть договариваются на условиях России. Кто против?» — написала Алла.

«Ну пока не с кем разговаривать… Все просто выиграть время пытаются», — считает Vladimir.

«Время переговоров давно закончилось. Давить этих сволочей», — не выдержал Денис З.

«Переговоры только о капитуляции и смене правящей хунты», — комментирует Andrey.

«Чем дальше плывет русский корабль, тем меньше нужны эти переговоры», — добавила Наталья Т.

«Им предлагали решить дипломатическим путём, но они отказались, значит до конца их надо глушить», — считает Joker.

«Добить нацистов, а там посмотрим!» — пишет «Веста».

«Осталось определиться, кто и с кем будет договариваться. Опять фарс с участием Украины, или наконец хозяин примет участие», — добавил VladSan.

«Похоже, западные не партнеры попали в капкан и готовы слить Украину», — задумался «Гном Харьковский».

«Переговоры уже ведутся артиллерией. У нас аргументы сильнее», — написал Rom Don.

«Нормальное заявление. Чтобы Зеленскому подписать свою капитуляцию, надо договориться где, когда, во сколько. Для этого и нужны переговоры», — отметила Людмила.

«Это уже Россия будет решать, а не вы, господа фашисты», — отреагировала Фрося.

«Нет уж, умерла, так умерла», — добавил Agra.

«Рано, еще Харьков, Одесса и Киев не освобождены. Приднестровье нас ждет», — прокомментировала Juls B.

«Переговоры бывают разные… На поле боя тоже «переговариваются»…» — написал Евгений Р.

«Когда проигрывают, сразу вспоминают про переговоры. Надеюсь, никаких больше «Минсков» украинцам не будет. Президент России, армия и народ за полную и безоговорочную капитуляцию нацистского хутора!» — пишет Марина Сергеевна.

«Я бы вот предложила им уйти из Прибалтики для начала. Все равно, как показала ситуация с Литвой, она им не нужна. И про Финляндию забыть», — подытожила одна из участниц обсуждения.