12 из 27 государств Европейского союза к настоящему моменту полностью или частично отключены от газа из России. Об этом 24 июня заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Николай Пимоненко. Из лесу (фрагмент). 1900

«К настоящему моменту 12 стран-членов были либо полностью, либо частично отключены от российского газа», — приводит ее слова РИА Новости.

Заявление главы Европейской комиссии обсудили в мессенджере Telegram. Ряд участников обсуждения указал на то, что за громкими заявлениями представителей Евросоюза может скрываться покупка российского газа не у Газпрома или иные хитрости. Были и те, кто отметил, что Европа в будущем может перейти на американский газ, который окажется крайне дорогим для ЕС. В целом, многие критически оценили заявление политика, учитывая то, что Европейский союз своими санкциями вредит, прежде всего, своей экономике.

«Так держать!» — с сарказмом отреагировал Iren N.

«Угу, да вы ещё есть перестаньте назло Путину», — смеется 15 955.

«Отключены — это когда громко отказались от Газпрома, а сами у Новатэка тихо сжиженный газ покупают в трехкратном объеме?» — поинтересовалась Olesia M.

«И правильно, вперёд, так сказать, в прошлое за хворостом!» — добавил Eduard.

«Что хотели, то и получили», — смеется Лидия.

«Американский сланцевый газ по запредельным ценам, welcome!» — с сарказмом пишет Михаил.

Яков Калиниченко. Думы у печки. 1897

«Радостные болгары уже снесли своего отключальщика?» — смеется Елена К.

«Хотели же экологию улучшить. Пересесть хотели на электромобили, а пересядут на лошадей», — отреагировал Za_rus66.

«Нефти нет, газа нет, леса нет, угля нет, мазута нет — у них ничего нет! Голодранцы!» — смеется XIII.

«Зато у них есть европейские ценности», — с юмором ответил ему (XIII) In Nominis.

«Пусть капитализацией Apple топят и удобрения из неё же делают», — с сарказмом призвал «разобрать-собрать».

«Лучше мерзнуть гордо и непоколебимо», — пошутила Анжелика A.

«Какая обтекаемая формулировка «отключены от российского газа…». Что совсем не означает, что эти 12 стран российским газом не пользуются. Виртуальный реверс и прочая эквилибристика скрывается «гордыми» заявлениями», — отметил Marat T.

«Спецоперация идёт по плану и достигает поставленных задач», — с сарказмом добавил «Легкоходы».

«Так это только газ. А зерновые, удобрения и химию для производства удобрений, металлы?..» — задался вопросом один из участников обсуждения.

«Да, да… видели мы, как они слезают с газа, немного воздуха из ЕС и вуаля, газ уже не российский!» — с юмором подытожил Pavel L.