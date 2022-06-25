В настоящее время Европейский союз и Североатлантический альянс (НАТО) собирают современную коалицию для борьбы, а по большому счету для войны с Россией. Об этом 24 июня заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку. Как отметил глава МИД России, Москва будет следить за поведением Евросоюза и предпринимаемыми им шагами, а также за тем, как страны — кандидаты на вступление в сообщество подчиняются его требованиям или же пытаются проявить свою самостоятельность. Сергей Лавров выступил ещё с таким заявлением: «Евросоюз не хочет выполнять договорённости по созданию со странами ЕАЭС общего пространства «от Атлантики до Тихого океана», на это указывают действия Брюсселя».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Евросоюз

Как азербайджанский народ относится к напряженным отношениям России с ЕС и Западом?

Пользователи социальных сетей Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и YouTube высказали разные мнения по этому поводу.

Министерство иностранных дел Российской Федерации Совместная пресс-конференция Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова

Рашад Наджафов: «Я рад за дружбу Азербайджана и России!»

Бек Вадимов: «Этот год — переломный для всего мира. Путин — красавец. Думаю, Россия может переиграть всех. Вперед Россия. Салам из Баку».

Тимур Казбеков: «Мне нравится, что Европа услышала призыв Путина! В Сибирь не поехали! Начали лес пилить в Прибалтике».

Райхана Ризвановна: «Да хоть 60-й пакет. Это только укрепляет, эти ваши истеричные санкции как вода с гуся. Вот помёрзнете, проголодаетесь, и истерика пройдёт🤗».

Aylin Memmedzade: «Азербайджан — одна из гуманных стран, которая всегда за мир и развитие. Если бы в этом регионе не был бы образован такой провокатор, как Армения, то и войны на этих территориях никогда не было бы!»

Азад Шукуров: «Между Азербайджаном и Россией нет ничего такого плохого, азербайджанский народ — мирный народ, как в России, но вопрос Армении — кость в горле для Азербайджана. А Россия и российский народ поддерживают армян. Армения из-за земли Азербайджана готова родную мать продать, а для Азербайджана это честь. К сожалению, «снимайте Луну с неба, дайте нам, Россия» проходит».

Muhammad Aliyev: «Пусть будет мир, ребята, поскорей. Мы, Азербайджан, на собственном опыте знаем».

Bukrav Bukrav: «Что можно сказать, Лавров? Все эти 30 лет отношения с Азербайджаном, с Россией, среднеазиатскими республиками просто испортил. Он же ведь ничего не делал весь этот период. Все средства массовой информации всё делали для того, чтобы у нас не было хороших отношений добра. Соседские отношения среди азиатских республик с Азербайджаном, но очень продвигали отношения с армянами».

Камила Р: «Война — это очень плохо, для любого народа, пусть Всевышний обратит во благо, простит наши грехи, пусть царит мирное небо над головой!!! В Азербайджане до сих пор матери, отцы, сестры и братья не отошли от потери своих сыновей!!! Нет чужого горя, и русские, и украинцы наши братья!!!»

Zemfira Quliyeva: «Всё верно. Всегда есть шанс вести мирные переговоры, а сейчас появилась ненависть к русским. Вот чего добился Путин».

Salman Musayev: «От России хорошего ничего не нужно ожидать, без России соседние республики будут спокойны, слава Азербайджану и Турции, Карабах и Зенгезур — это Азербайджан».

Насими Панахов: «США теряют позиции по всем направлениям, где хоть как-то задействована Россия! Что касается желаний Армении вернуться к «прежнему», то необходимо уже понять, что прошлое должно остаться в прошлом, и двигаться вперёд!»

Ilham Akbarov: «Мы в принципе не обсуждали Минскую группу как таковую, потому что она прекратила свою деятельность по инициативе американских и французских участников». Об этом на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров».