Публикация The New York Times о том, что США и ЕС не ожидали такого экономического давления, с которым столкнулись после введения антироссийских санкций, всколыхнула соцсети. Люди напомнили известную русскую поговорку: «Не рой яму другому — сам в неё попадёшь». Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

«Видимо, скоро скакать начнут. Зима не за горами», — предположил Александр Минаков.

«Изначально нужно было Путина слушать. Он давно говорил про выстрел в ногу. Как можно начинать заваруху, не просчитав последствий? Обмельчали американские стратеги и британские учёные…» — считает Роман.

«Не-а, «выстрел в ногу» — это к Зеленскому, специалисту в этой области. А американцам более подходит «выстрел в свою пятую точку, не вынимая револьвера из заднего кармана джинсов». Чем больше американцы накладывают на Россию санкций, тем рубль крепчает, а у накладывателей санкций всё дорожает… Высшие силы — за Россию, так что пусть американцы терпят..» — развивает тему Евгений Овчаренко.

«В последнее время у западных стран вообще существует проблема думать наперёд и прогнозировать последствия своих же действий, а всё потому, что «элиты» стали не элитными. Миром пытаются управлять разжиревшие коты, уверовавшие в то, что деньги решают всё», — считает Наталья Ковалёва.

Иероним Босх. Корабль дураков

«Это петля на шее. Осталось выбить табуретку из-под ног. Учитывая обезумевшее состояние из-за противодействия России грабежу и геноциду, это может произойти запросто. Как в своё время у товарища Гитлера. Несколько другим способом, но тоже эффективным», — рассуждает Алексей.

«Такая вот боль. Путин — Байдена 5:0», — перефразировал известную песню группы «Чайф» Евгений Кириллов.

«Как говорится, пока не введёшь — не узнаешь», — иронизирует Андрей Исютин.

«Путин просто молодец, он давно всё просчитал, единственная наша ошибка — надо было открывать свои фабрики и заводы задолго до спецоперации. Вперёд Россия, Россия победит, и мы это знаем!» — отмечает Галина Севостьянова.

«Не рой яму другому — сам в неё попадёшь. Больно им, и это при том, что Россия даже ещё и не ответила толком на их выпады. Они бы давно могли достичь своих корыстных целей, если бы не их высокомерие и завышенное чувство собственной важности. Всё, что для этого требовалось, это просто дружить и войти в доверие. Но уже не получится, маски сброшены, и цели ясны. За санкции и свою позицию спасибо, без этого Россия рано или поздно лишилась бы своего суверенитета, а сейчас подумает десять раз, прежде чем к каким-либо договорённостям приходить и тем более совместные дела вести», — поделился мнением Антон Кузьмин.

«Теперь опять Путин виноват, что у кого-то на Западе мозгов не хватило». — иронизирует Владимир Карельский.

«А не надо было всё русское отменять. Тогда знали бы нашу народную мудрость — не рой другому яму, сам в нее попадешь», — приводит довод Ирина Зелёная.

«Мир изменился. На Западе любят об этом говорить, об экономике знаний, информации. Но считают, что это они одни набираются опыта и знаний, а остальные пребывают в прошлом и, разинув рот, смотрят на волшебство белых людей. А люди набрались знаний, в том числе в приёмах западных грабителей дурить людей для грабежа.

И просто видят, Россия — источник базовых ресурсов, пищевых и оборонительных. Технологий для защиты от грабежа. Китай — фабрика мира. А Запад — больше по части пограбить их и обдурить. Мир, реальность стала иной, но не такой, каким хотят его колонизаторы-грабители. И он шлёт им большой привет от себя. Этот привет оказался на столь большим, что начал задавливать профессионалов грабежа. Вот они и начали пищать», — считает Алексей.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что «альянс во главе с США сталкивается с разочарованием и болью из-за санкций против России», известило издание The New York Times.

В пример приводится то обстоятельство, что в Америке и Европе после отказа или заявленного сокращения импорта российской нефти резко выросли цены на энергоносители, а Москва в условиях санкционного давления лишь увеличивает свои доходы от продажи нефти и газа.

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