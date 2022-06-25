Президент США Джо Байден ошарашил мир перспективами новой пандемии. Отвечая на вопрос о расширении финансирования мероприятий против ковида, хозяин Белого дома посоветовал сместить приоритеты от завершившейся эпидемии к будущей, о неизбежности которой высказался вполне определенно. Развернутая цитата выглядит следующим образом:

Иероним Босх. Несение креста (фрагмент)

«В конечном итоге нам нужно больше денег не только на вакцины для детей. Нам нужно больше денег на планирование борьбы со второй пандемией. Будет еще одна пандемия. Мы должны думать наперед. Вот почему нам нужны деньги».

Подразумевалось, что деньги сейчас следует выделять на противостояние не ушедшему коронавирусу, а новой инфекции. Непонятно, правда, какой, но, по мнению Байдена, неизбежной.

Эту эскападу можно было списать на очередной «байденизм» и успокоиться. Мало ли чего не придет на ум обладателю старческой деменции, в способности которого чисто физически выдержать второй срок во власти сомневаются даже однопартийцы. С одной оговоркой. Если бы заявление американского президента не «венчало» бы собой целую цепь информационных событий, бьющих в одну, именно в эту точку. Байден далеко не первый, кто на этот счет высказывается, а статус говоривших прежде него, как и связь самого Байдена с «глубинным государством», не оставляет сомнений, что это не пустой треп, а конкретный проект, несущий угрозу, несопоставимо большую, чем ковид. И разработанный в недрах «глубинной» власти с целью возврата политической инициативы в глобальных делах Западу. И его «глобализированным» элитам.

Итак, непосредственно перед Байденом на тему «новой пандемии» высказался глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус; по его мнению, пандемия не закончилась, а «новый и более агрессивный штамм коронавирусной инфекции» может появиться в любой момент». Но международный чиновник с его мнением — лишь отражение в кривом зеркале глобализма. Поэтому слова Гебрейесуса, на которого ориентировался Байден, в свою очередь, последовали за целой серией высказываний со стороны крупного олигарха Билла Гейтса, тесно встроенного в целый ряд глобальных трендов на «самом» верху «глубинной тусовки».

WHO Тедрос Гебрейесус

«Что такое» в этих раскладах Гейтс — лишь один пример. Структура акционерного капитала ведущих мировых ТНК, как известно, почти полностью связана с компаниями по управлению активами, которые их контролируют через свои структуры, выступающие «институциональными инвесторами» и «паевыми инвестиционными фондами». Определенные пакеты есть и у частных лиц, как правило, это основатели компаний. Но размер этих пакетов не превышает 5%, и лишь в Microsoft, где до недавнего времени рулил Гейтс, его доля доходила до 15% — умопомрачительный масштаб, несопоставимый ни с кем из других физических собственников. Это как ни что другое указывает на особую роль Гейтса в системе приближения к концептуальным центрам принятий стратегических решений. При всей антипатии к этой фигуре, к его мнению нельзя не прислушиваться, и не брать его в расчет. Гейтс иносказательным образом озвучивает то, о чем шушукаются в высоких политических и иных штабах.

О чем говорит Гейтс, причем на протяжении уже без малого двух лет? По порядку. В декабре 2020 года с его стороны последовало заявление, что «к угрозе новой пандемии необходимо относиться так же, как к угрозе мировой войны». И поэтому «нужно потратить миллиарды долларов сейчас, чтобы сэкономить триллионы в будущем и спасти миллионы жизней».

«Мы не подготовлены к следующей пандемии, — лицемерно сокрушается делец, непосредственно причастный к событию 201 — тренировке по действиям в условиях ковида, прошедшей в октябре 2019 года, за два месяца до официально зарегистрированной первой вспышки в китайском Ухане. — Я надеюсь, что через два года будет иначе. Эта пандемия ужасна, но следующая может быть в десятки раз хуже».

OnInnovation Билл Гейтс

Меньше чем через год, в ноябре 2021 года, Гейтс буквально за пару-тройку недель «предсказывает» появление нового коронавирусного штамма «Омикрон», впервые заводит разговор о том, что коронавирус близок к исчерпанию своих возможностей, и мир ожидает новая пандемия. На секунду отвлечемся. По какой логике действуют глашатаи мировых потрясений, подобные Гейтсу, понятно. Неясны причины катастрофического общественного сознания, которое это всё подхватывает и разносит urbi et orbi, расцвечивая всеми красками очередного апокалипсического «прогноза». Между тем именно это самое мнение и создает благоприятную почву для эпидемиологических и не только проблем. И именно на нем Гейтс и иже с ним паразитируют.

Показательно: тогда, в ноябре 2021 года, на фоне начавшей уже вспышки обезьяней оспы, Гейтс предположил, что именно «модифицированная оспа» будет тем «новым веянием», которое возьмут на вооружение биологические террористы и создадут человечеству новую угрозу. В частности, примутся «атаковать аэропорты». Откуда возьмется оспа, которая побеждена в мире, а работать с ее возбудителями в мире имеют право всего две лаборатории — в США и в России — Гейтс не уточнил.

Наконец, буквально месяц назад, в конце мая, международный аферист — рупор «глубинного государства» — выдает на-гора еще одно «пандемическое пророчество», в котором в определенном приближении раскрывает небольшую часть сути всего проекта в целом. В интервью испанской El Dairio миллиардер предлагает существенно расширить статус, бюджет и полномочия ВОЗ с тем, чтобы создать при организации некие «глобальные группы реагирования и мобилизации».

«Нам нужно создавать вакцины новым способом. Мы не сильно продвинулись в умении лечить. Мы не научились диагностировать… — откровенничает кукловод. — Возможно, придется тратить миллиард в год на (внимание!) оперативную команду по пандемии на уровне ВОЗ, которая осуществляет мониторинг и то, что я называю «игры с микробами». Есть природные эпидемии, есть эпидемии, спровоцированные террористами, которые могут быть гораздо хуже, чем та, что мы пережили. Развитие медицинской науки даст нам инструменты, чтобы мы справлялись намного лучше. Это нужно сделать в первую очередь. В следующем году всё это должно быть сделано, включая глобальную оперативную команду по пандемии».

Российский сенатор Алексей Пушков обращает внимание: «предупреждая» об угрозе, Гейтс апеллирует к кому угодно, только не к государствам, которые, как мы понимаем, единственные обладают ресурсом сопротивления эпидемии, особенно если она рукотоворная, в том числе путем подключения к противодействию спецслужб. Следовательно, если так, то принадлежность эпидемической тематики к национальной безопасности организаторами не только тщательно скрывается, но и они пытаются «приватизировать» и перетащить государственную ответственность на глобальный уровень. Первая эпидемия, как нам уже известно, дала «зеленый свет» Клаусу Швабу, точнее, его хозяевам, с проектом «великой перезагрузки», под которую был создан и глобальный олигархический институт — Совет по инклюзивному капитализму при Ватикане. Перед второй эпидемией, надо полагать, ставятся аналогичные задачи, а в дополнение к ним — еще и маскировка истинных планов, преждевременно вскрытая этим самым советом, который на определенном этапе развил такую бурную активность, что в глобальных элитах сочли это «палевом».

«Оперативная команда», то есть оперативный штаб, предлагаемый Гейтсом в качестве своеобразной «ставки глобалистского ВГК», вполне откровенно рассчитана на выход ВОЗ на передовые позиции в системе глобального управления. С переходом от формально ограничивающих его вопросов, связанных с «устойчивым развитием» и его Целями до 2030 года, к той самой функции «глобального министерства здравоохранения», под которую эта организация создавалась. ВОЗ мыслится элитами коллективного Запада наиболее беспроигрышным механизмом отъема суверенитетов и передачи их в глобальный центр.

То есть из координирующей и весьма ограниченной роли ООН в делах, связанных с распорядительными функциями глобального уровня, Гейтс проталкивает передачу этих функций от ООН ее структурным подразделениям, в данном случае ВОЗ. И не тем же самым ли занимается Байден, когда пытается явочным порядком заместить ООН неким «саммитом демократий»?

А теперь сложим два и два. И увидим, что включение Байдена в продвижение вопроса о новой пандемии с постановкой его в рамки государственной системы США, означает не что иное, как его участие в тех самых играх, которые от Гейтса эстафетой подхватил Гебрейесус с его ВОЗ. Просто, видимо, вопрос новой искусственной эпидемии, если говорить об ее подготовке, вышел на уровень, близкий к практической реализации. То есть к запуску. Именно об этом сигнализирует подключение к пропагандистским мероприятиям в эпидемической сфере такой фигуры, как президента США. Стало быть, у Гейтса и Кo всё «на мази». А Байден — он команду получил из «глубины», он эту команду и выполнил.

Якоб Йорданс. Пир во время чумы. 1655

И последнее. Эпидемия — да, страшна сама по себе. Но в данном конкретном случае речь идет не про «заразить», а про «запугать». В феврале с началом российской спецоперации на Украине доминировавшая тема ковида сгинула и ушла в прошлое. Новая мировая мизансцена, предложенная российской концептуальной властью, перевернула мировую «шахматную доску» и развернула вектор развития международно-политических процессов. «Доктор Путин за сутки вылечил планету от ковида», — эта метафора, если принять за основу рукотворный характер той эпидемии, как нельзя лучше показывает технологию противостояния этой в прямом смысле заразной политике. Ковид опрокинут военными действиями. И тот самый Запад, который усиленно всех погружал в мизансцену ковида, нежданно и негаданно обнаружил себя «не в своей тарелке». А именно — в российской мизансцене украинского кризиса.

Проиграв свою мизансцену, которая, казалось, уже необратимо вела в концлагерь санитарной и цифровой диктатуры, Запад начинает приходить в себя после такого фиаско. И разворачивает контригру. Англосаксы, внутри которых на Западе сосредоточена концептуальная власть, никогда не изобретают нового велосипеда, пока старый не сломается. Сценарий эпидемии уже один раз сработал. Был опрокинут? Ну так опрокинем опрокидывателей — считают в Вашингтоне и Лондоне. И планируют новую эпидемию, круче первой, с задачей «ответным» концептуальным ударом перевернуть российский удар военной операции. Оспа обезьян для этого не подошла — мелковатая тема. Вот и «включили» сначала Гейтса с его связями в «бигфарме», затем ВОЗ с ее главой. И, наконец, дело дошло до Байдена, который всё, что он сказал про «предстоящую» эпидемию, сказал не сам, а ему сказали так сказать. Вплоть до того, что выбрали время и место. И журналистский вопрос, на который последовал такой ответ, — тоже чистая заказуха. Иначе следует признать наличие в политике случайностей, которых в политике не бывает.

Думается, что у концептуального контура власти в России ответ на новые попытки противоположной стороны развернуть фортуну к себе лицом уже заготовлен. Каким он окажется — станет ясно только тогда, когда (и если) Запад реализует свою угрозу и новая эпидемия станет явью. Хватит ли у Запада духу сыграть ва-банк? Или после анализа глобальных трендов там всё-таки верх возьмут опасения поспешить и споткнуться, потеряв всё и сразу? Ждать осталось недолго. Увидим.