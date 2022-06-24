Заявление официального представителя Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко о том, что российские войска и подразделения ЛНР взяли Лисичанск в оперативное окружение, вызвало бурное обсуждение в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 24 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Z

«Ура! Мы ломим, гнутся укры! Прекрасная новость, так держать!» — радуется Артём Л.

Многие пользователи были рады узнать о существенных успехах Вооружённых сил России и Народной милиции ЛНР на крайне непростом направлении.

«Наши парни — огромные молодцы! Так держать! Очень хочется, чтобы все жители каждых освобождённых областей были в безопасности. Им очень многое пришлось вытерпеть за это время», — отметил Руслан В.

«Я, конечно, не эксперт, но уверен, что это окружение станет переломным моментом в спецоперации, ибо в Лисичанске сконцентрированы одни из самых многочисленных и вооружённых подразделений нацистов. Плюс там засело огромное количество иностранных наёмников», — пишет Dead I.

Некоторые комментаторы отмечают, что российская армия с каждым днём делает своё продвижение всё более стремительным, проходя через позиции нацистов, словно раскалённый нож сквозь масло.

«Отлично! Быстро бандеровцы сдались. Походу, начали прозревать, что клоун их бросил умирать. Чем больше украинских военных осознает этот простой факт, тем быстрее закончится война», — уверен Роман Р.

Часть людей полагает, что украинские военнослужащие сдаются российским военным уже не группами, а целыми толпами, что свидетельствует о катастрофическом положении Вооружённых сил Украины.

ИА REGNUM Специальная военная операция России по защите Донбасса. 24.06.2022

«Сколько в плен сдалось? Если начать складывать всех ВСУшников, сложивших оружие, за эти несколько дней, то получается, что киевский режим почти что проиграл войну», — считает Иван С.

Ряд пользователей указывает на то, что полностью взять в окружение Лисичанск пока что российская армия не успела, так что нацисты будут предпринимать попытки осуществить прорыв.

«Оперативное окружение — это пока что неполное окружение. Обошли лишь с юго-востока. Могут отдельные мелкие группы нацистов вырваться из такого окружения, выйдя через леса, к примеру. Надеюсь, что скоро наши бойцы полностью бандеровцам воздух перекроют и тогда Лисичанск будет освобождён», — указывает Алексей Р.

«ВСУшникам следовало бы срочно выходить из окружения. Воевать в окружении — это удел идиотов. «Азовцы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут поделиться опытом. А вообще нацики постоянно попадают в окружение потому, что прячутся за спины мирных жителей, воюют исключительно в населённых пунктах. В поле не воюют — боятся. Нет у них постоянной линии фронта. А населённые пункты можно обойти и окружить. Вот и причина их постоянных провалов», — поделился своим мнением Сергей М.

Нашлись и те, кто призвали украинских военных сдаваться, иначе их настигнет неминуемая смерть.

«Выход для ВСУ один — сдаться. Наёмникам и участникам нацбатальонов такой возможности не представляется — счастливый билет вытянул один только «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Больше нацистов в тюрьмах Россия и Донбасс содержать не собирается», — написал Михаил С.

Напомним, 24 июня официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко заявил в эфире телеканала «Россия 24» о том, что российские войска и подразделения ЛНР взяли Лисичанск в оперативное окружение. Это стало возможным благодаря успехам союзных войск в освобождении населённых пунктов Горское и Золотое и выходу, тем самым, к южной окраине Лисичанска.