ТАСС сообщает, что группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект об установлении 3 сентября Днем Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Текст документа размещен в думской электронной базе в пятницу.

Иван Шилов ИА REGNUM Победа над Японией

Инициативой предлагается внести поправку в закон «О днях воинской славы и памятных датах России», изменив наименование «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» на «3 сентября — День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год)».

Соавторами законопроекта в том числе выступили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

ИА REGNUM многократно публиковало обращения общественности и авторские статьи с обоснованием и предложением восстановить историческую справедливость и вернуть народу важную дату — День Победы над Японией.

Ниже приводится мнение по данному вопросу политического обозревателя ИА REGNUM, доктора исторических наук, председателя Научного Совета Российского военно-исторического общества Анатолия Кошкина.

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В Советском Союзе было два Дня Победы — 9 мая — День Победы над Германией и 3 сентября — День Победы над Японией.

И победные медали две — на одной профиль Иосифа Сталина был обращен на запад, на другой — на восток. То, что в 1947 году праздники перестали быть выходными днями, ни в коей мере не отменяло этих важных в истории нашей страны и всего человечества дат.

3 сентября — праздник Победы над Японией

В 1965 году, в связи с 20-летием Победы в Великой Отечественной войне праздник 9 мая вновь стал выходным днем. День Победы над Японией оставался «красным днем календаря», его никто до сегодняшнего времени не отменял, но он оставался рабочим, хотя неизменно праздновался на Дальнем Востоке и в Сибири. Там, где в августе–сентябре 1945 года доблестная Красная Армия Советского Союза поставила окончательную победную точку во Второй мировой войне, молниеносно разгромив, всю войну нацеленную на Советский Союз почти миллионную японскую группировку, основу которой составляла Квантунская армия (группа армий).

Вопреки утверждениям японской пропаганды, СССР не «нападал на Японию», а освобождал оккупированные японской армией территории Китая и Кореи, а также ранее принадлежавшие Российской империи Южный Сахалин и Курильские острова. Нога советского, как и русского, солдата никогда не ступала на территорию собственно Японии. Поэтому война Советского Союза на стороне союзных держав против развязавшей вместе с нацистской Германией кровопролитную Вторую мировую войну милитаристской Японии была, безусловно, справедливой.

Однако, в новой России, похоже, так считают не все. Это проявилось в 1995 году, когда принимался федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Тогда готовившие позорную сделку по сдаче Японии южно-курильских островов презрительно названный в народе «иностранный министр иностранных дел» А. Козырев и его «мидовские» клевреты «убедили» президента РФ Бориса Ельцина, дабы не раздражать Токио напоминанием о позорной капитуляции, вычеркнуть День Победы над Японией.

Причем вычеркнуть не только из реестра дней воинской славы, но и из менее значимых памятных дней. Как будто блестящей победы советского солдата на Дальнем Востоке не было вовсе. И «первый всенародно избранный президент» с этим согласился. А впоследствии, находясь под чарами обольстившего его щедрыми посулами за Курилы «друга Рю» — японского премьер-министра Рютаро Хасимото — отказывался прислушиваться к требованиям российской общественности устранить явную историческую несправедливость.

Парад в честь Победы над Японией

Так и продолжалось в «ельцинской России», как, впрочем, и впоследствии. И все же многочисленные требования дальневосточных исполнительных и представительных органов и общественных организаций восстановить историческую справедливость заставили центральную власть как-то «выпустить пар» и приглушить протесты и требования.

Однако признавать «День Победы над Японией» российские власти не пожелали. Был придуман обходной маневр, а именно, придумали новый, ранее не существовавший, «День окончания Второй мировой войны (1945 год)». Федеральный закон о нововведении был подписан 23 июля 2010 года президентом РФ Дмитрием Медведевым.

При этом, сохраняя непонятную заботу о «чувствах» желающих забыть об ответственности за жертвы кровопролитной войны японцев, устанавливался не день воинской славы России, а всего лишь не обязывающая российские власти торжественно отмечать «памятная дата». Вновь сознательно был проигнорирован сохраняющий свою силу Указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года, гласящий: «В ознаменование победы над Японией установить, что 3 сентября является днем всенародного торжества — праздником победы над Японией».

Тем не менее, борьба за восстановление чести и достоинства советских воинов, разгромивших отказавшихся капитулировать даже после американских атомных бомбардировок японских городов японских милитаристов, не прекращалась. Депутаты от Сахалинской области вносили законопроекты, политические партии и общественные организации писали открытые письма и петиции с требованием внести в реестр дней воинской славы России «3 сентября — День Победы над Японией». Но опасавшиеся «гнева» дальневосточной соседки, которая «позиционирует» теперь себя не виновником войны, а… ее жертвой, властные структуры продолжали упорствовать.

При рассмотрении в очередной раз инициативы ряда депутатов Госдумы о праздновании Дня Победы над Японией председатель комитета по образованию и науке, член президиума генерального совета партии «Единая Россия» Вячеслав Никонов изрек: «Если мы пойдем на принятие проекта о Дне Победы над Японией, тогда труды нашей дипломатии можно выбросить в урну… Японцы до сих пор на нас обижены страшно, что мы тогда им объявили войну…».

Тем самым парламентарий и доктор исторических наук «дезавуировал» деятельность своего деда — наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова, в честь которого он был назван. Ведь это Вячеслав Михайлович вручал в Кремле 8 августа 1945 года послу Японии Наотакэ Сато заявление советского правительства в адрес японского правительства о том, что Советский Союз, учитывая отказ Японии капитулировать, принимает «предложение союзников включиться в войну против японской агрессии и тем сократить сроки окончания войны, сократить количество жертв и содействовать скорейшему восстановлению всеобщего мира». Или достигший высот благодаря лояльности властям нового российского государства внук Молотова не согласен с этими целями и считает вступление СССР в войну «ошибочным и предосудительным»? Тогда об этом надо честно сказать.

А вот другие, не менее проявившие себя на поприще исторической науки, российские ученые так не считают и уже не раз обращались к Верховному главнокомандующему Вооружёнными силами Российской Федерации, президенту РФ Владимиру Путину с призывами восстановить, наконец, историческую справедливость.

Процитируем выдержки из оставшегося без ответа обращения к лидеру нашей страны 120 видных ученых, политических и общественных деятелей нашей страны: «Вне всякого сомнения, 3 сентября — День победы над милитаристской Японией, являясь днём славы русского оружия, воинской славы, отражает «славные победы российских войск, которые сыграли решающую роль в истории России». Вместо признания этого непреложного факта в общественное сознание российского гражданина запускаются несуразные аргументы нежелательности такого праздника, так как он якобы «обидит» японский народ.

Подобная «аргументация» не выдерживает никакой критики.

Во-первых, если мы уж так боимся оскорблять народы победами своих отцов, дедов и прадедов, то давайте тогда перестанем праздновать и майский День Победы над Германией — чтобы не обижать память немецкого народа.

Знамя Победы над Рейхстагом

Во-вторых, признание 3 сентября Днём всенародного торжества — праздником победы над Японией никак не направлено против японского народа. Более того, сам японский народ осуждает милитаризм верхушки японского государства того времени, и всем очевидно, что речь идёт о праздновании победы именно над милитаристской Японией, а не над японским народом.

Если праздник «забыт», что делать детям, внукам и правнукам 1 831 000 человек, награждённых медалью «За победу над Японией»? Спрятать или продать эти медали, перестать считать их знаком доблести и славы их великих родных? Или оставлять дома эти медали, выходя 9 мая на шествие Бессмертного полка?

А ведь в боях со стратегической миллионной Квантунской группировкой японских войск и их сателлитов в Маньчжурии и Корее и в ходе Южно-Сахалинской наступательной и Курильской десантной операций общие потери составили более 36 тысяч советских солдат и офицеров. За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях с японскими милитаристами, 308 тысяч советских воинов награждены орденами и медалями, 93 — удостоены звания Героя Советского Союза.

Подписание акта о капитуляции Японии

Уважаемый Владимир Владимирович, считаем, что дальше продолжать прятать и фактически дезавуировать одну из величайших наших военных побед недопустимо. В целях дальнейшего укрепления нашего суверенитета жизненно необходимо закрепить ключевую роль СССР/России в победе во Второй мировой войне, восстановить День победы над Японией и начать широко его праздновать».

Вклад СССР в разгром милитаристской Японии невозможно переоценить. Однако День Победы над Японией отмечается в КНР, Монголии, в КНДР и Республике Корея, Нидерландах и, наконец, в США и Великобритании, но не в России. В США и Великобритании День победы над Японией так прямо и называется: Victory over Japan Day или V-J Day. Как признают видные западные историки и политики, окончание Второй мировой войны просто не могло бы состояться в сентябре 1945 года без нашей победы над Японией.

А потому мы должны чтить память героев, молниеносно разгромивших мощную группировку японских сухопутных сил, что принудило Токио к безоговорочной капитуляции. Важно и то, что операции Красной Армии на Дальнем Востоке были не «другой войной», как кое-кто пытается утверждать, а логическим продолжением Великой Отечественной войны».

(Впервые статья была опубликована 3 сентября 2020 года на сайте сетевого издания «Русская планета»).