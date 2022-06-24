Сеть: «По себе судят!» — МИД Германии: Россия использует голод как оружие
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Россия «использует голод в качестве оружия», сообщает 24 июня РИА Новости.
«Россия вполне осознанно использует голод в качестве боевого оружия, берет весь мир в заложники», — сказала дипломат в ходе брифинга в Берлине.
По словам главы МИД ФРГ, Российская Федерация якобы «пытается переложить вину за резкий рост цен на продовольствие на других», а также «блокирует порты» на Черном море.
Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram. Многих участников обсуждения слова политика возмутили, они напомнили, что санкции против России, от которых страдает, прежде всего, Запад, ввели западные страны.
«Скоро заявит, что воздух и солнце используем как оружие. Солнце ж тоже мы им экспортируем», — с сарказмом отреагировал Василий.
«Ага, даже санкции сами себе ввели», — с юмором написала Irina T.
«А Запад использует финансовую систему как оружие. И что? Кто чем может, тем и воюет», — отметил Михаил И.
«Что? Уже голодают?..» — недоумевает Елена К.
«Лечебное голодание! Вам же на пользу!» — иронизирует Баzin.
«Сами санкции ввели и Россию обвинили…» — пишет Ирина.
«Запад использует ОРУЖИЕ в качестве оружия против России! Как тебе такое, Бербок?» — задалась вопросом Zalina.
«А они капитализацию Apple пусть едят», — с сарказмом призвал Таран Х.
«Ага, и ещё энергоносители используем. И что вы сделаете?» — смеется Michael.
«В смысле, использует голод? Как «бензоколонка» вообще что-то может против кого-то использовать?» — поинтересовалась с юмором Mari.
«По себе судят. Отродье фашистское», — не выдержал Alexander.
«Вся эта история с энергоресурсами, удобрениями, продовольствием говорит о том, что РФ сильно недооценена, как и ее компании», — заметила Olga A.
«Из Ленинграда услышали и очень удивились. А потом возмутились», — отреагировал Вячеслав.
«Санкции вводят они, а голод используем мы?» — не понимает «какой-то чел».
«Три с половиной элеватора в Одессе прям спасли положение», — написала Евгения А.
«Голод, холод — это новые псевдонимы Петрова и Боширова», — пошутил Максим К.
«Лицемерие Запада не имеет границ…» — отметил Андрей.
«А Россия что, обязана всех кормить?» — спросила Татьяна.
«Потомки нацистов ещё что-то вякают! Многие из них избежали наказания», — отреагировал один из участников обсуждения.
«Так они же голодают назло Путину. В чем проблема?» — смеется Настя.
«Пусть худеют», — шутит Екатерина Петровна.
«Сытое брюхо к наукам глухо. Похудеют, может умнее будут», — с сарказмом добавила Виктория.
«Лето только началось! Пусть засаживают свои огороды картохой», — с сарказмом прокомментировала новость Елена.
«Европейцы сами довели свою экономику до ручки, теперь виноватых ищут», — пишет Владислав.
«Удивительно слышать от человека, который наложил шесть пакетов санкций против российского народа», — подытожил «Базелюр».