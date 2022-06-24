Заявление министра экономики Германии Роберта Хабека о том, что немцам необходимо снижать потребление газа везде, где это возможно, потому что в стране разразился газовый кризис, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 24 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Министр экономики Германии один раз второпях принял душ и решил, что он уже внес вклад в снижение энергопотребления! Вот только насколько его, вонючего министра, хватит?» — задаётся вопросом Коля К.

Многие пользователи удивляются тому, насколько лживыми оказались заверения западных политиков, на голубом глазу утверждавших, что отказ от российского газа не станет для Европы катастрофой.

«Они же приготовились к отказу от российского газа. Сам министр ранее так говорил. Что, всё пошло не по их сценарию? Мы, конечно, рады, но это даже неожиданно как-то. Никто не думал, что вы реально себе яму выкопаете», — подметила Мария Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что попытки властей Германии призвать население к сокращению потребления газа так ни к чему и не привели, поэтому не стоит ждать, что на этот раз немцы будут согласны терпеть.

«Наверное, кто-то в Германии по-прежнему моется каждый день, да ещё и под горячим душем. Раз при всех ранее оглашённых рекомендациях потребление газа не снизилось», — подозревает Наталья П.

Часть людей полагает, что у Германии прямо перед носом лежит ключ от всех проблем — Берлину следует принести свои глубокие извинения Москве и снять с России все санкции. Вот тогда немцев будет ждать горячая вода круглый год.

«Никто не мешает попросить Россию о том, чтобы в прежнюю силу возобновил работу «Северный поток». Если хотите нормально жить, конечно. Никто вас заставлять не станет, мы не настаиваем. Хотите, мёрзните и сидите без работы», — обращается Леся Ш.

«Теперь немцы будут сидеть в холодных домах из-за того, что Шольц выбрал поддержку нацистского режима на Украине. А выбрал бы нормальную сторону, было бы у немцев всё, как всегда, а может быть, даже лучше», — считает Казимир К.

Ряд пользователей указывает на то, что граждане Германии могут забыть о своём благополучном существовании.

«Сама немецкая верхушка вряд ли будет сидеть без газа. Пострадают обычные жители ФРГ, чей уровень жизни будет катастрофически сокращаться вплоть до обнищания широкого слоя населения», — предрекает Алиса К.

Виллемсенс. Нищие у входа

Нашлись и те, кто призвали российские власти не тянуть время, а самостоятельно прекратить поставки газа в Германию, чтобы проучить недружественную страну за агрессивные действия.

«России пора полностью прекратить поставки газа государствам — спонсорам нацистов», — указывает Святослав С.

«Сейчас следовало бы газ отключить им вовсе, пока не возобновится транспортный коридор в Калининград», — пишет Андрей П.

«Терпению России наступает конец. Все уже косточки нам перемыли. Сколько вас терпеть-то можно. Уверен, что в России никто сочувствия к вам уже не испытывает. Русофобы сами себе газовый кризис устроили. Клиника», — написал Максим Б.

Напомним, 24 июня министр экономики Германии Роберт Хабек заявил в интервью журналу Der Spiegel о том, что немцам необходимо снижать потребление газа везде, где это возможно, потому что в стране разразился газовый кризис.