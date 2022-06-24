Часть «Северного потока — 2», проходящую по территории Германии, могут национализировать. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

Уточняется, что министерство финансов ФРГ изучает возможности конфискации и национализации части «Северного потока — 2», проходящего по территории страны. Также рассматривается возможность подсоединения труб к терминалу СПГ.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Давайте вообще отрежем им газ», — призвал один из участников обсуждения.

«Не удивлена. Ну тогда ждите ответочку, фрицы», — с сарказмом добавила Татьяна М.

«Как старательно себя закапывают», — пишет Максим.

«Зачем вы раздражает Путина? Труба же может остаться без газа», — недоумевает Ирина.

«Порезать трубу, которая могла бы снабжать дешевым газом, — до такого даже украинцы не додумались», — отметил Дмитрий.

«Эмбарго (газовое) со стороны России для Германии будет отрезвляющим», — добавил Grey.

«Убейся об Россию!» — иронизирует Elena.

«Это именно тот единственный случай во всей мировой истории, когда из-за одной трубы всей стране настанет труба!» — смеется Дмитрий.

Harald Hoyer «Северный поток — 2»

«И вот когда (или если) настанет момент, когда будет выбор: или всю промышленность под нож и мерзнуть, или СП-2 запускать, окажется, что запустить его невозможно», — добавила Людмила А.

«Так в этом и смысл, пробить дно экономики, дабы легче развалить было, наглосаксы так всегда поступают…» — ответил Людмиле А. Roman D.

«А ничего, что потом просто вентиль закрутят и всё?» — поинтересовался один из участников обсуждения.

«И пусть замерзнут. Явная попытка психов-русофобов сыграть на опережение, чтобы когда совсем *опа будет, Германия не смогла воспользоваться последним шансом. Который станет политической победой Путина (как минимум в глазах этих русофобов)», — отметил Дмитрий.

«Не каждый дурак сможет так уши отморозить назло кремлёвской бабушке…» — пошутил Newman Sapien.

«Зря они так, потом это «путинской зимой» уже не назовёшь, сами же все сделают», — добавила Светлана, проведя аналогию с «путинским подорожанием» в США.

«Эти идиоты готовы сделать любую пакость, но не отменить санкции, которые мешают поставкам газа», — не выдержал Саша.

«Ох зря, ох зря, ребята…» — отреагировала Дарья.

«Они бы смогли спокойно заменить российский дешёвый газ на сжиженный из США, но сделав это по уму году так к 2035… Построив инфраструктуру. Зачем оголтело бесятся сейчас? Ах да, наглосаксам надо скорее. Видимо, награбленное за всю историю добро в колониях Англии заканчивается. Пришло время новых крестовых походов, но на новый лад», — написал «Я».

«Слышал, что хотят использовать часть трубы, которая идёт по территории Германии, — врезать в неё какой-то плавучий терминал. Интересно, как они собираются это делать, труба ведь заполнена газом под высоким давлением? Во-вторых, труба-то чужая, последует явно ответка от России, ну, собственно говоря, скорее всего, Россия национализирует заводы Германии на своей территории», — добавил Роман Ш.

«Сами роют себе яму», — подытожил Александр.