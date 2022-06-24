Заявление британского премьер-министра Бориса Джонсона о том, что украинские беженцы в случае незаконного въезда в Великобританию могут быть высланы в Руанду, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 24 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Несварение

«Но для начала их научат произносить фразы: «Да, мой хозяин» и «Да, мой господин», — шутит Марат Ф.

Многие пользователи отметили, что такое заявление звучит максимально унизительно по отношению к украинцам, которые бегут в сторону Великобритании в надежде на лучшую жизнь.

«Джонсон решил Африку заселить украинцами, пока сами африканцы массово переселяются в Европу. Какой-то круговорот получается», — заметила Зилия Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что такое отношение британских властей к украинцам доказывает, что Лондон считает Украину своей очередной колонией.

«Это соответствует сути их английской «дружбы» с колонией под названием Украина. Лондонские колонизаторы переправляют колонистов из одной своей колонии в другую», — отмечает Rotabler S.

«А как их доставлять будут — самолётом или по морю? Может, лучше сразу на галерах? Дешевле выйдет. А ещё лучше переименовать Украину в Руанду, тогда никого отправлять никуда не надо», — подметил Владимир Б.

Часть людей полагает, что Джонсон не рассказывает всех своих планов, поэтому вскоре и легальные украинские беженцы могут оказаться на африканском континенте.

«Сначала вышлют нелегальных — пробный шар. Потом неугодных. Затем — всех остальных», — предрекает Наталья С.

U.S. Department of State Борис Джонсон

«Вот, блин, истинный «друг» украинцев. Скоро вообще на необитаемый остров будут украинских беженцев ссылать, а они британцам всё равно задницы расцелуют. Потому что сами уже чувство самоуважения потеряли, продали в своей стране всё, что только можно было, и свалили куда подальше. Родина для вас там, где тепло. Так что встречайте новую жизнь в Руанде. Там очень-очень тепло», — написал Егор С.

Ряд пользователей указывает на то, что украинцы сами заслужили к себе такое отношение, потому что продали первородство за чечевичную похлёбку.

«Ну что, украинцы, весь мир, говорите, с вами? Не пора бы уже осознать, что англосаксы относятся к вам, как к рабам, и ненужных отправляют обратно в колонии. Зелибоба — не лучше. Тоже решил, что он пуп земли, но не понимает, что он певичка на один день. А завтра его сольют», — указывает Владимир З.

Нашлись и те, кто сопереживает африканцам, которым придётся иметь дело с украинскими беженцами, набившими оскомину цивилизованной Европе.

«Бедная Африка! Мало им бед, так им британцы ещё этих «бешенцев» навезут!» — переживает Алина Б.

«Белые украинцы будут работать на негров в Руанде. Вот так история интересно повернулась. А что, из этого получится отличный итог всех этих движений Black Lives Matter», — считает Александр Ф.

Напомним, 24 июня газета Guardian опубликовала материал, согласно которому британский премьер-министр Борис Джонсон допустил возможность того, что украинские беженцы в случае незаконного въезда в Великобританию могут быть высланы в Руанду.