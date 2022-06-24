Решение Немецкого футбольного союза (DFB) разрешить спортсменам-трансгендерам самостоятельно выбирать, за какую команду выступать — мужскую или женскую, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 24 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM ЛГБТ

«У меня в таком случае просто нет слов», — пишет Mila S.

Многие пользователи оказались рады тому, что безумие, творящееся на Западе, обходит стороной Российскую Федерацию.

«Лучше бы нашим футболистам больше с ними в соревнованиях не учувствовать. Лучше уж кривоногие, чем вот такие», — отмечает Валентин Д.

«Им так и туалеты скоро разрешат выбирать. Не хотела бы я в этот момент оказаться в немецком женском туалете», — подметила Маргарита Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что таким решением немецкие футболисты оказываются в забавной ситуации: мужчины получают право соревноваться с женщинами на равных, несмотря на их генетические различия.

«А на Западе уже давно так во всём. Не можешь чего-то добиться честно, на равных условиях, тогда подменяй понятия и меняй правила», — отметил Сергуня Т.

«Почему-то трансгендеры, рождённые женщинами, не часто выбирают соревноваться с мужчинами. Только трансгендеры — бывшие мужчины выбирают соревноваться с женщинами. И, кстати, успешно побеждают, что очень показательно», — указывает Александр Ф.

Часть людей не понимает, как тогда трансгендерам считаться трансгендерами, если Немецкий футбольный союз вынуждает их выбирать только между двумя конкретными полами.

«Мне вот интересно теперь: а есть ли такая уж необходимость быть трансгендером? Разве не может мужчина просто взять и выбрать побеждать женщин? В чём, собственно, разница тогда?» — интересуется Андрей Б.

Цитата из видео «Трансгендеры в большом спорте» Трансгендеры в большом спорте

«Это вообще несправедливо! У одних точно будет преимущество над другими. Пусть свою транслигу создают и не лезут к нормальным людям!» — призывает Юлия П.

Ряд пользователей указывает на то, что раз трансгендерам позволяют принимать участие в соревнованиях, то стоило бы выделить для них свои отдельные лиги, которые не будут пересекаться с мужскими или женскими.

«А не проще тогда уж открыть специальную лигу для футболистов-трансгендеров? Ведь есть же мужской футбол, есть женский. Почему немцы ограничивают трансгендеров и заставляют их выбирать между двумя полами? Там же всё пытаются доказать, что пола вообще нет, небинарность и прочий бред. Но ведь за это бьются. Получается, что DFB, наоборот, только оскорбляет трансгендеров», — считает Мартин С.

Нашлись и те, кто отмечает, что попытки различных ЛГБТ-движений добиться для себя особенных прав и при этом полноценно участвовать в общественной жизни привели тех же трансгендеров к неловкой ситуации, когда они вынуждены считать себя либо мужчиной, либо женщиной и никак иначе.

«Самое смешное, что вся эта толерантская движуха в итоге сама себя сожрала. Трансгендерам теперь придётся выбирать — мужчины они или женщины, т.е. весь смысл в их трансгендерности отпадает. Думаю, что трансгендерам Германии пора подать в суд на Немецкий футбольный союз, потому что их права ущемляются», — поделился своим мнением Иван Д.

Напомним, 23 июня на сайте Немецкого футбольного союза была опубликована информация, согласно которой отныне трансгендеры имеют право выбора, за какую команду выступать — мужскую или женскую.