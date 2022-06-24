Вступление Молдавии в Европейский союз предусматривает проведение реформ, имеющих свою цену. Об этом 24 июня заявила президент республики Майя Санду.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евроинтеграция несмотря ни на что

«Большинство реформ имеют политическую цену, поэтому так мало реформ были доведены до конца. Мы готовы заплатить любую цену, готовы идти до конца», — сказала она.

Заявление Санду о готовности «заплатить любую политическую цену» за вступление Молдавии в Европейский союз обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения критически оценили заявление политика, проведя аналогию с соседней Украины.

«Короче, до последнего молдаванина…» — с сарказмом написал один из участников обсуждения.

«Отказ от Приднестровья?» — поинтересовался Константин.

«Санду, ты плати…, а народ не трогай!» — не выдержал Юрий.

«Готова она, а платить народ будет», — пишет Михаил.

«Интересно, какую цену?.. Самая бедная страна Европы», — недоумевает Анна.

«Понятие «любую» очень растяжимое. Не к добру это», — считает Сергей С.

«То бишь, ты готова к войне?..» — спросил Wild Сat, обращаясь к молдавскому президенту.

«Даже несмотря на свой народ? Я правильно понимаю?» — спросил один из участников обсуждения.

«Вот пусть сама из своих и платит. Марионетка», — отреагировал Ю. К.

European People's Party Майя Санду

«Жизни молдаван в опасности! Цена не имеет значения! Новая Украина на подходе! Вот результат, когда президент предатель!» — пишет один из комментирующих.

«Украина уже платит любую цену, браво!» — с сарказмом написал Валерий.

«А у народа спросила, готовы ли они платить эту её цену?!» — спросил Luz_milagro.

«Ловко подводят. Плюс ещё один плацдарм или коридор для НАТО», — прокомментировала Tasenka.

«Надеюсь, эта цена будет — отказ от идиотских претензий на Приднестровскую Молдавскую Республику», — выразил надежду Alex G.

«А была красивая солнечная страна Молдавия», — отреагировал Анатолий П.

«Ну, с другой стороны, она всегда топила за евроинтеграцию. Ее выбрало большинство граждан… Теперь она выполняет свои обещания и придерживается своей линии. Что не так? Большинство диктует. Ее же выбрали? Не важно, что это была диаспора, но никто не возмутился. Значит, признали», — отметила Надежда.

«Неужели молдаване так хотят стать румынами?» — недоумевает Dmitriy B.

«Неужели настолько глупа, что не понимает, что Украина и Молдавия — нищие, коррумпированные страны (причем одна с военными действиями на своей территории) не нужны Евросоюзу? Это делается исключительно для того, чтобы позлить Россию и чтобы отмахнуться от них и использовать их в своих же собственных интересах, например, устроить военный плацдарм и в Молдавии… Те же самые грабли, ничему не учатся!.. Слепые глупые или продажные?» — подытожил «лето летнее».