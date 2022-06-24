Молдавия получила статус кандидата на вступление в Европейский союз, и теперь стране необходимо присоединиться к антироссийским санкциям, объявленным Брюсселем. Об этом в эфире телеканала «Молдова 1» заявил спикер молдавского парламента Игорь Гросу.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Молдавия будет солидарна с ЕС, наш статус и европейские стремления обязывают к солидарности. Очевидно, что мы присоединимся», — сказал он, добавив также, что его стране нужно иметь хорошие отношения с Москвой, чтобы торговать.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие критически оценили заявление молдавского политика.

«До свидания, газ! Если Германия на плаву протянет ещё какое-то время, то вам точно конец сразу», — отреагировал AUDIтор.

«Каждый такой шаг только приближает форматирование Молдавии», — считает Ikram.

«Теперь точно конец Молдавии», — отреагировал A. V.

«Так и за газ платите без скидки, слабо? А Россия почему согласилась на скидку? Торговать? Одной рукой торговать, другой — гадить? Так не выйдет! Или-или!» — подчеркнула Руся.

«Скоро в рублёвой зоне будут!» — с сарказмом пишет Alekc.

«Солидарность ценой жизни людей, граждан? По-моему, это странно как минимум», — заметил Svet.

«Виноградники зимой хорошо пойдут на дрова», — иронизирует ZOV.

«Интересно, какие санкции может ввести Молдавия? Полное обнищание молдаван? Обморожение своего народа?» — недоумевает Mad bear.

«Это, наверное, хорошо, пусть! Если в ЕС ещё чуть держатся, то Молдавия — нищая полностью и не выдержит этой солидарности», — считает Кsu K.

«А ещё дайте скидку на газ. А лучше всего бесплатно», — с сарказмом добавила Елена, выражаясь от лица Молдавии.

Parlamentul Republicii Moldova В молдавском парламенте

«Да просто турбину пора ремонтировать на газопроводе в Молдавии», — с юмором написал Константин, проведя аналогию с «Северным потоком».

«Хотят вернуть обратно своё почётное место самой бедной страны Европы. Они не потерпят, что какая-то Украина их обогнала», — отреагировал Андрей В.

«Видно, это первое условие домашнего задания, чтобы стать членом в члены (кандидатом на вступление в ЕС. — М. Р.)», — не без юмора отметила Викуля.

«Похоже, что они поверили не столько в себя, сколько в то, что в ЕС их ждут с распростёртыми… Только для этого нужно разорвать отношения с Москвой и подгадить ей получше. Вот и будут в очереди после Турции и Украины в предбаннике обитать…» — прокомментировала новость Агния.

«Допрыгается румынка (президент Молдавии Майя Санду, которая является гражданкой Румынии. — А. Ц.), что ее вперёд ногами народ вынесет в ее Европу», — не выдержала Татьяна С.

«Так Молдавия и так ставит палки в колеса России, в Молдавии ремонтируют технику с Украины, везут туда запчасти и горючку…» — написала Галина.

«Ну вот, теперь страдать будет народ из-за одной правительницы», — пишет Vitalino.

«Бедная Молдавия. Была процветающей Республикой Молдавией, во что превратили [страну] бездарные, но очень продажные политики», — подытожил «Кот Камышовый».