Возле города Лисичанска в Луганской Народной Республике сдались в плен более 800 украинских военных. Об этом 24 июня со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Читайте также: Под Лисичанском сдались в плен свыше 800 бойцов ВСУ

Новость обсудили в социальных сетях. Многие участники обсуждения отметили, что украинским военным лучше сдаться в плен и выжить, нежели воевать в интересах США и погибать непонятно за что. Были и те, кто посетовал на то, что России придется содержать пленных украинских военных.

«Куда их всех девать? Хорошо пристроились. Лопаты в руки — и на стройки отправлять», — отреагировала Ludmila.

«И это только начало!..» — добавил «перекись водорода».

«Опять «эвакуация»?» — с сарказмом поинтересовался М. К., указывая на то, что ранее сдачу в плен украинских боевиков из «Азовстали» украинская пропаганда назвала «эвакуацией».

«Украинцы понимают, что плен — это остаться живым. Они, наконец, поняли, что воевать смысла нет. Кругом беспредел среди военных. Командиры бросают своих бойцов на произвол судьбы», — отреагировала Tina_na.

«На пропитание отправили, хитрые», — с сарказмом отметил Андрей Владимирович.

«И куда их теперь всех? Откармливать на больничных койках? А наших ребят кто вернёт?!» — задалась вопросом Светлана П.

Цитата из видео «Пленные ВСУ не понимают почему все озадачены только полком Азов» Пленные ВСУ

«Просто молодцы! Хватит за дядю Сэма мясом быть…» — прокомментировал новость Валерий К.

«Их пример — другим наука. Останутся живы», — пишет Olga A.

«Великие воины продолжают эвакуироваться», — иронизирует Quentin Tarantino.

«Закономерный результат дебильного командования дебильного главнокомандующего. Впрочем, в данном случае чем хуже, тем лучше!» — отреагировал Асан К.

«Очередная тактическая эвакуация», — смеется один из участников обсуждения.

«Неужели дошло? Ну хоть жизни сохранят», — написала Natalia.

«Опять зрадная перемога (пораженческая победа. — О. П.)», — с сарказмом комментирует новость Natalya S.

«Верное решение, останутся живы, бесплатно приобретут строительные специальности с возможностью карьерного роста», — не без сарказма подытожил Zorg V.

Читайте также: Источник: в котлах ЛНР за два дня погибли более 1 тыс. бойцов ВСУ

Напомним, также сообщается, что в котле под населёнными пунктами Горское и Золотое, а также под Лисичанском погибли свыше тысячи бойцов украинских формирований.