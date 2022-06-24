Министерство юстиции Украины направило против России иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщили 23 июня в пресс-службе министерства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артист

Причина обращения в ЕСПЧ — нарушение Европейской конвенции о правах человека в связи с «незаконным вторжением на суверенную территорию Украины».

«В рамках этого иска Украина требует, кроме полного вывода российских войск, присуждения денежной компенсации потерпевшим сторонам», — утверждают в украинском минюсте.

Новость обсудили в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения указали на то, что Украина может подавать куда угодно, хоть в «Спортлото».

«А что такое ЕСПЧ? Какой-то суперсправедливый орган (организация), защищающий какие-то права какого-то человека?!.. В законе России прописано главенство российских законов над политизированными (зачастую) решениями данной шарашки, принимающей решения исключительно из Вашингтонского обкома напрямую! Вопросы? Их более нет!» — написал Андрей А.

«Скажите им кто-нибудь, что ЕСЧП больше неактуален», — добавил Юрий К.

«Напомните, куда Россия послала ЕСПЧ?» — иронизирует Татьяна З.

«А газ качать во время военных действий законно?» — поинтересовался Слава Б.

«А обстреливать Донбасс было законно?!» — задал риторический вопрос Вася П.

«В «Спортлото» пусть подают», — смеется Евгений Л.

«Чубатым не угодишь! То они 8 лет «воевали» с российской армией, затем напряжённо ждали её нападения. А когда в реале получили от неё же, то снова недовольны?!.. Они сами не знают, чего они хотят», — отреагировал один из участников обсуждения.

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«Ну хорошо, признают незаконным. Дальше что? Все, какие могли, санкции ввели и сами от них терпят, что потом? Ну пальчиком погрозят и скажут: «ай-ай-ай» и всё», — отметил Сергей Ж.

«Они бы ещё пожаловались в межгалактический совет», — иронизирует Евгений А.

«Удачи!» — с сарказмом пишет Максим М.

«А майданить законно? Устраивать госперевороты законно? Объявлять гражданскую войну, называя ее АТО, законно?» — поинтересовалась Светлана Ф.

«Каким боком к России это судилище? Судом он был бы, если бы был беспристрастным. Вовремя мы оттуда вышли. Я так понимаю, что свидетелей из Донбасса туда бы не пустили, имеем опыт с Гаагским трибуналом по сбитому «Боингу». Этих мы слушаем, а этих — нет. Пусть они сами там кувыркаются», — написала Надежда Т.

«Жёсткий и неожиданный ход», — шутит один из участников обсуждения.

«Опаньки? Восемь лет обстреливать собственных граждан на востоке — это другое, а тут, хоба, Россия пришла… Нет, нельзя, зрада!» — написал Михаил К.

«Да плевать на ЕСП», — подытожил Артём В.