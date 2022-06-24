Поспешное принятие Украины в Евросоюз может привести к распаду ЕС. Об этом, как сообщает издание Euractiv, заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выхлоп

«ЕС нуждается в новой институциональной и бюджетной архитектуре под страхом того, что эта интеграция будет не усилением ЕС, а его распадом», — сказал он.

Политик также добавил, что евроинтеграция Украины может стать ловушкой для страны, а Европейский союз не должен давать никому ложных обещаний.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что заявление премьер-министра Португалии верное и всё, к чему «прикасается» Украина, в конечном итоге разваливается.

«Надеюсь, так и будет», — написал Sojiro.

«Снова американцы всех к ногтю прижали. Никто не хочет, но все делают вид, что сплоченность как никогда ранее, ага, верим», — с сарказмом добавил Hannah.

«Очень редко слышны умные речи из Евросоюза. Вот Португалия проснулась», — пишет Валентина С.

«Вот поэтому Россия обеими руками за вступление украинцев в ЕС», — смеется Галина.

«Догадались всё-таки…» — отреагировала Нина П.

«Они все всё понимают! Но при этом всё равно пытаются какую-то гадость России сделать. Как дети малые», — отметил Николай.

«Это у украинцев карма такая — разрушить, раздербанить всё, с чем они соприкасаются», — добавил Иван.

Фридрих Гауэрман. Стервятники на мертвом олене (фрагмент). 1832

«Поэтому срочно уже примите эту Украину в свой союз. В качестве жеста доброго последнего гвоздя в эту крышку гроба», — не без сарказма призвала Juliya S.

«Интеграция Украины куда угодно приведёт к развалу, этого самого, чего угодно!» — пишет Андрей.

«Тогда пусть её интегрируют в Соединенные Штаты Америки», — написал Evgeniy B.

«Точно! Где появляется Украина, там начинается бедлам!» — отметила Валентина.

«Премьер-министр Португалии прёт против линии партии. Опоздал на совещание, что ли?» — задался вопросом О. А.

«Пусть распадутся, пусть увидят, ущербные, за чей счет жирели», — добавил «Zелёный Кот».

«Все, чего не коснётся Украина, превращается в Украину…» — прокомментировал Дмитрий.

«Ну надо же, какой наблюдательный. И книжки, наверное, правильные читал. Куда бы это недоразумение не попало, то рано или поздно разваливается. Поэтому не нужно брать всё. Кое-что нужно отдать полякам, предварительно прочесав мелким гребнем», — пишет «Глаза Змеи».

«Конечно, жил себе процветал ЕС, газ дешевый покупал, пока не связался с украинцами», — отметила Margarita.

(сс) spoilt.exile Майдан на Украине в 2014 году

«Да не будут их брать, ЕС такие деньги не будет выделять на восстановление и поддержание Украины», — отреагировал Алик.

«С кем поведешься — так тебе и надо», — добавил Паша Ю.

«Срочно интегрируйте Украину. Нам тут ЕС сильный не нужен. Разделяй и властвуй на противоречиях», — иронизирует Эдуард К.

«Троянский конь Украина? Отличная идея, запускайте», — смеется Andrey N.

«ЕС — это уже имя нарицательное и перестает быть престижным после вступления туда Украины», — подытожила Оксана.