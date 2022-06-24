Проживающие в северной части Сирии граждане готовятся к новому конфликту. Пока внимание всего мира приковано к войне на Украине, президент Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести масштабную военную операцию по выведению сирийских курдских боевиков и созданию буферной зоны на приграничной территории. В последнее время, когда напряженность обострилась, продолжаются столкновения между сирийскими курдскими боевиками, поддерживаемыми США, и вооруженной сирийской оппозицией, поддерживаемой Вооруженными силами Турции. Эксперты отмечают, что президент Эрдоган использует в своих целях продолжающуюся войну на Украине и даже право Турции наложить вето на заявления Финляндии и Швеции на членство в НАТО, чтобы реализовать свои амбиции в Сирии. Однако запланированная Анкарой операция сопряжена с некоторыми рисками и осложнениями. Одним из них является риск оборвать связи Турции как с Америкой, так и с Россией. Существует также риск возникновения новой волны беженцев в охваченном войной регионе, где все еще существует ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС Турции

Операция в Сирии стала предметом активного обсуждения в социальных сетях.

Бывший главный редактор газеты Cumhuriyet, журналист, публицист Джан Дюндар публикует следующий комментарий:

@candundaradasi:«В ноябре 2015 года были проведены выборы. Накануне Вооруженные силы Турции провели операцию в Сирии. В апреле 2017 года был проведен референдум. Была проведена операция «Щит Евфрата». В июне 2018 года состоялись президентские выборы. В марте началась операция «Оливковая ветвь». В марте 2019 года были проведены выборы. В Сирии была проведена операция… Что-то засиделись, пора снова в Сирию!»

Журналист Зейнеп Гюрджанлы публикует следующий комментарий в поддержку предыдущего сообщения:

@zeynepgurcanli: «Ага! Вот и новый сигнал о трансграничной операции в Сирии… Стал известен предвыборный план действий Эрдогана».

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

Историк, писатель Али Даг публикует следующий комментарий:

@AliDag57 978 059:«Накануне каждых выборов проводится военная операция против Сирии… Пока сирийские беглецы развлекаются в нашей стране, там гибнут наши молодые солдаты…»

Пользователь с ником Şefik Özükötü отвечает на это следующим образом:

@JUPITER38 124 286:«Подождите еще! Разразится псевдокризис в Эгейском море. Сирия уже не в моде. Мы должны победить Грецию на словах, напугав ее … и конечно же, вскоре за этим последуют выборы…»

Журналист, публицист Мурат Акан цитирует высказывание министра обороны:

@yazarmuratakan:«Министр обороны Хулуси Акар: «(относительно операции в Сирии) Никто не должен выступать против или пытаться нам помешать».

На что пользователь по имени Юнус Оз публикует следующий ответный комментарий:

@exuilife: «Это чистой воды предвыборная агитация. Прекратите собирать голоса на крови людей».

Бывший советник президента Эрдогана, депутат Турхан Чомез публикует следующий комментарий:

@ComezTurhan:«Происходящее в ПСР — это не обычный внутренний конфликт или политическое соперничество, это внешнее отражение углубляющегося отсутствия власти, а также беспокойства и расплаты по счетам. Настоящий коллапс начнется после выборов; и сирийская операция не спасет от этого».

Пользователь с ником Yorgun (Уставший) публикует следующий комментарий в ответ на предыдущее сообщение:

@__yorgun___:«Если начали говорить об операции в Сирии, значит, дата выборов совсем близко. Мы знаем по прошлым событиям, что всякий раз, когда в этой стране открываются избирательные участки, начинают прибывать гробы с погибшими, распространяются новости о преследованиях с перестрелками… Затем начинается трансграничная операция, потому что осталось всего одно националистическое чувство, на которое можно давить…»

45aslan789456 Снайпер турецкой армии

Пользователь Хасан Созер публикует следующий комментарий:

@HasanSozer:«Он стремится организовать операцию в Сирии, чтобы вызвать хаос перед выборами и ввести режим чрезвычайного положения. И это все, несмотря на подписанные им соглашения и предупреждения… Сыны страны больше не будут умирать за тебя! Если уж ты так этого хочешь, отправь туда своего сына Биляля и его сотоварищей».

Пользователь по имени Халим Акын публикует следующий комментарий:

@ahalimakin:«Вероятно произошло следующее: Турция использовала свое право вето против вступления Финляндии и Швеции в НАТО в обмен на уход России из Сирии… И весьма вероятно, что будет повторная операция в Сирии ради голосов на выборах… Турецкая экономика рухнула из-за Сирии… И, боюсь, страну полностью потопят в Сирии».