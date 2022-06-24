Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по делу о катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, согласно которой организация признаёт Россию виновной в происшествии и, несмотря на отсутствие настоящего судебного решения, ждёт от Российской Федерации официальных извинений перед родственниками погибших при крушении, стала поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё отношение к этому 24 июня в социальной сети «ВКонтакте».

ИА REGNUM Информационная война

Kacko30 Малайзийский Boeing

«Извиниться за то, что не смогли уберечь самолёт от украинской ракеты?» — задаётся вопросом Мартин С.

Многие пользователи оказались в недоумении о того, что ПАСЕ возложила вину на Россию, хотя эта организация не является судебным органом и не располагает даже материалами этого дела.

«А что, уже кто-то разве доказал, что это Россия виновата в падении самолёта? Мне кажется или кто-то бежит впереди паровоза?» — задаётся вопросом Николай К.

Некоторые комментаторы отмечают, что ПАСЕ уже давно превратилась в русофобский рассадник, и ждать адекватного отношения с её стороны не стоит.

«Смешные клоуны. России вообще не за что извиняться. И не перед кем. Своими попытками сделать из лжи подобие правды Европа ничего, кроме ухмылки, не вызывает. Плюнуть и растереть на их «призывы», — предлагает Артём Л.

«Говорильня, не имеющая отношение к расследованию, что-то там приняла. Проходим мимо», — пишет Дмитрий Б.

Часть людей полагает, что эта организация просто подыгрывает врагам нашего государства, так что даже внимания на неё обращать не нужно.

«Ансамбль ПАСЕ поёт под чужую дуду, на радость кастрюлеголовым террористам», — считает Ирина П.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Информационная война

Ряд пользователей, тем не менее, оказался крайне возмущён незаконностью резолюции ПАСЕ, а также лицемерием её членов.

«А за устроенный майдан и гражданскую войну на Украине они сами не хотят извиниться? Интересная у них позиция, очень последовательная и ни разу не лицемерная — совершенно лишена двойных стандартов», — подметила Анастасия П.

«НАТО во главе с Америкой бомбили Югославию, Ливию, Сирию. Где, грёбанные вы лицемерные паскуды, их извинения? Что, засунули языки в известное место? Ну тогда не доставайте, иначе прилетит ещё по вашу голову!» — предупреждает Рая А.

Нашлись и те, кто уверены, что западные страны делают ставку на слабую Россию, которую они когда-то повстречали на своём пути.

«Они всеми способами пытаются слепить из России образ «исчадья ада», — поделился своим мнением Dwedmed Ø.

«А что, раньше такое прокатывало. Ведь извинялся бывший российский президент за Катынь. Никто ведь так и не смог доказать причастность Советского Союза к убийству польских военных, тем не менее Россия тогда прогнулась — покаялась за чужие грехи. Видимо, рассчитывают повторить такой трюк», — предполагает Павел И.

«Пора России перехватывать информационное поле и использовать альтернативные политические площадки, чтобы вещать со своей трибуны свои тезисы. Там же можно и Америку с Европой в грязь лицом макнуть. Не только же им такое позволено!» — написал Андрей Б.

Напомним, 23 июня на сайте Парламентской ассамблеи Совета Европы было опубликовано заявление, согласно которому организация приняла резолюцию по делу о катастрофе малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году, повесив вину на Российскую Федерацию. Теперь, несмотря на отсутствие настоящего судебного решения, ПАСЕ ждёт от России официальных извинений перед родственниками погибших при крушении.