Решение американского производителя одежды и обуви Nike полностью уйти с российского рынка вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 23 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции США

«И это притом, что в России действует параллельный импорт. Великолепное решение, компания Nike!» — обращается Валерий Г.

Photographer2575 Nike

Многие пользователи крайне негативно встретили эту новость. Граждане считают, что западные бренды поступают аморально, участвуя в политических играх и вовлекая в них простых граждан.

«Жалко! Такого скотства от Nike я не ожидал. Причём здесь политика вообще, когда вы кроссовки для простых людей шьёте? Мне нравилась ваша продукция, и вы меня сейчас тупо кинули», — расстроился Иван Д.

Некоторые комментаторы были раздосадованы тем, что больше не будет возможности посетить официальный бутик Nike, но тем не менее люди не воспринимают случившееся, как конец света.

«Мне нравились эти фирмы. Но головой об утрате, конечно, об стену биться не буду. Ушли и ушли. Будут, значит, другие бренды», — считает Артём Ж.

«Ну, уходят, так уходят. Качество, конечно, хорошее, но они реально за бренд значительно в цене добавляли. Я на «Али-экспресс» покупаю, качество не хуже, цена в разы ниже. Но там уметь надо покупать, могут не то качество прислать», — предупредила Татьяна К.

Часть людей уверена, что во всей этой истории пострадает исключительно компания Nike, которая потеряла 140-миллионный рынок.

«Нафиг с пляжа! Параллельный импорт в помощь (фанатам марки). А компанию поздравляю с потерей прибылей», — написал Олег Б.

Ряд пользователей указывает на то, что кроссовки Nike в любом случае окажутся в России, просто поступят они на прилавки благодаря параллельному импорту.

«В России уже работает параллельный импорт. Все нужные товары приезжают из ближнего зарубежья. «Кока-кола» ушла, говорите? Странно. Откуда тогда её столько на полках российских магазинов. Магазины техники ломятся от этой самой зарубежной техники. Уж с кроссовками мы как-нибудь тоже справимся», — уверен Марат П.

ИА REGNUM Обувь

Отдельные комментаторы отмечают, что, учитывая курс рубля по отношению к доллару, в любом случае российским гражданам будет выгоднее приобрести желаемые товары в Китае, где у большинства мировых брендов располагаются производства.

«Прощай «Найк»! Всё равно всё из Китая, и из него будет продаваться!» — отметил Семён К.

«Сейчас расплачусь! Придётся заказывать эти кроссовки из Китая по актуальному курсу доллара, да ещё и со скидками. Бедные-бедные мы», — издевается Владислав М.

Нашлись и те, кто призвали использовать уход иностранных брендов с российского рынка для того, чтобы поднять отечественные производства.

«Попутного ветра! Ещё бы мозгов немного надуло этим ветром родному правительству, чтобы создать условия человечьи для малого и среднего производства. И тогда только помашем ручкой буржуям. А пока — чужого нет, своё задушим. Нужно это исправлять», — поделился своим мнением Сергей П.

Напомним, 23 июня на сайте американского производителя одежды и обуви Nike было опубликовано сообщение о том, что компания приняла решение полностью уйти с российского рынка.