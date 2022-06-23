Заявление премьер-министра Болгарии Кирила Петкова о том, что ответственность за вынесение парламентом вотума недоверия его правительству лежит на трёх местных политиках, а также на после России Элеоноре Митрофановой, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 23 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Mi.government.bg Кирилл Петков

«Что бы не случилось, во всём виноваты только Россия или Путин. Какие же на Западе клоуны!» — поражается Одиночество Ю.

Многие пользователи пришли к выводу, что только Россия теперь будет виновата во всех проблемах европейских государств.

«Я так понимаю, что отныне у европейских политиков во всех проблемах только русские виноваты будут? Ну-ну. Было время, когда евреев во всех грехах обвиняли. Мы помним, чем это в итоге обернулось», — напомнил Авраам С.

Некоторые комментаторы отмечают, что подобные обвинения звучат совершенно глупо и выставляют их автора полным дураком.

«Вас гроза в пути застала. То рука Кремля достала? Этот дурачок серьезно, что ли? Ему теперь везде будут русские мерещиться?» — задаётся вопросом Осип Ш.

Часть людей полагает, что Петков своим заявлением, по сути, возвысил Российскую Федерацию, чьи послы, оказывается, способны свергать правительства суверенных европейских стран.

«Это же надо так. Я и не подозревал даже, что наша страна настолько могущественная!» — пишет Danro B.

«Российский посол Митрофанова — молодец. Крутит-вертит болгарскими политиками. Следует её назначить послом в Великобританию, а затем и в Соединённые Штаты Америки!» — считает Светлана А.

«Когда в стране всё катится в бездну, цены летят в космос, а люди не понимают, что происходит, то тут, конечно, только Россия и виновата, никак не правительство Болгарии», — отметил Равшан Ш.

Ряд пользователей указывает на то, что Петков сам является творцом своего счастья. Отсюда вывод: отставка правительства и премьер-министра Болгарии была вызвана неудовлетворительной работой правительства и премьер-министра Болгарии.

«Это уже даже не смешно! Долго Россию будут обвинять во всех грехах? Сами натворили дел, и типа мы русские — крайние. Отстаньте уже от нас, сами за себя ответственность несите», — призывает Анна Т.

«Все правительства, которые натворили хаоса в своих странах, полетят со своих постов. Не он первый, не он последний. Макрон в полной заднице сидит, у Драги не всё так радужно. Борька лохматый тоже может слететь с подиума, ему год отсрочки дали. Остаётся один Орбан, который пошёл против тренда и сохранил хорошие отношения с Российской Федерацией», — написала Марфа С.

Boraszlany Виктор Орбан

Нашлись и те, кто уверены, что при должном усилии в этом направлении, Россия всё-таки способна сместить премьер-министра такой небольшой страны, как Болгария, но у неё на это просто сейчас нет времени, потому что всё внимание российского государства сосредоточено на специальной военной операции.

«У России, мне кажется, сейчас дела поважнее есть, чем даже хотя бы помнить фамилию премьер-министра Болгарии. Не льсти себе, тихо собрал вещички и вали!» — обращается Елена Н.

Напомним, 23 июня издание Novinite опубликовало материал, согласно которому премьер-министр Болгарии Кирил Петков решил возложить ответственность за вынесение парламентом вотума недоверия его правительству на трёх местных политиков, а также посла России Элеонору Митрофанову.