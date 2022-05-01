Недавно одно из ведущих датских СМИ, газета «Политикен», опубликовало статью, которая называется: «У Украины закончились боеприпасы и желание воевать» — кажется, до них что-то начинает доходить, подумала я. Однако подзаголовок развеял мои иллюзии. «Готовность России при помощи тяжёлой артиллерии сровнять украинские города с землёй изменила войну на Украине. Украинские солдаты говорят, что им нечем противостоять этой тактике». Читать дальше платный текст не было смысла.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Дания

Для датских СМИ и лидеров мнений, поддерживающих мейнстрим, утверждение о том, что русская армия ковровыми бомбардировками ровняет украинские города с землёй — неоспариваемая правда. Так, пост известного в Дании русиста с подобным утверждением получил 140 отметок «нравится», 10 человек им поделились — хотя у него есть масса возможностей разобраться в том, что происходит. Возможности есть, нет желания, как нет такого желания и у большого количества других русскоязычных журналистов — им платят не за это.

Однако наравне с официальным мнением всё слышнее голоса тех, кто протестует против официальной повестки. Так, Томми А. опубликовал очень длинный пост (возможно, не совсем точный в деталях), в котором он, анализируя ситуацию на Украине, в числе прочего пишет:

«Реалии войны ворвались на Украину — но пока не коснулись лживых западных СМИ. Я думаю, Россия выиграет войну (на востоке и юге Украины) менее чем за 9 месяцев (может быть, даже без мобилизации своих армий)».

Его длинный пост, который, конечно, не может быть опубликован ни в одном датском СМИ, был размещён 62 раза! Успех? Конечно! Но! Этого мало даже для такой маленькой страны, как Дания. Конечно, он не один! Конечно, в определённых кругах эта позиция принимается и поддерживается. Но это не мейнстрим, и такая позиция, как правило, остаётся внутри той части сообщества, которое ее поддерживает. В комментариях к его посту можно увидеть тех, кто сомневается в достоверности его сведений и анализа, и это нормально для текста, так сильно ломающего привычный нарратив.

Для того, чтобы пробить информационную стену, чтобы гражданское общество начало протестовать против навязываемых ему ограничений, такого рода тексты должны быть размещаемы не 62, и даже не 162 раза, а гораздо шире.

До датского обывателя должны доходить видео с переведёнными на датский язык свидетельствами мариупольцев и украинских военнопленных. С кадрами, показывающими как жертв «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так и его сатанинские капища. Есть огромный пласт информации, который не доходит до датского обывателя, так как требует не только качественного перевода, но и определённой адаптации.

Батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в России). Украина

Доверие основной массы обывателей к официальным СМИ ещё достаточно велико, хотя уже и подорвано. Очень часто можно наблюдать, как приверженцы определённых политических идей возлагают своё доверие на конкретных ЛОМов, уважаемых в конкретном сообществе. При этом для того, чтобы стать частью такого «доверительного консенсуса», как правило, требуется много лет и масса личных контактов внутри конкретных аудиторий.

Поэтому информация, распространяемая в соцсетях чужаками, воспринимается иначе, чем информация, которую распространяют «свои». Это, кстати, тот метод, который западные политтехнологи с успехом используют против России. Они распространяют свою информацию именно через гражданское общество — через друзей, родственников и знакомых, которые зачастую становятся распространителями неправды и манипуляций, не подозревая об этом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дезинформация

В сообществах, где неправда считается истиной, ложь может жить годами и даже столетиями. Надеяться на то, что правда всё равно всплывёт, — нельзя.

3 мая 2014 года я подумала: «Вот этот кошмар утаить и переврать невозможно!» Оказалось, что я ошибалась, как ошибаются и те, кто думает, что правда победит сама по себе.