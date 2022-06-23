Великобритания ввела новый пакет санкций против России. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба британского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Так, под запрет попали экспорт, поставки, доставки и иные способы взаимодействия, касающиеся химического и биологического оружия, запрет на использование в Российской Федерации авиатоплива и добавок для него. Ограничения также распространяются на импорт из РФ ряда товаров. Также запрещён экспорт в Россию и использование в Российской Федерации фунтов стерлингов, запрещается предоставление доступа на использование таких банкнот в РФ.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения восприняли новые антироссийские санкции Британии несерьезно, указав на то, что рычаги давления на Россию у Лондона, вероятно, кончаются.

«Имитация бурной деятельности на государственном уровне», — отреагировал один из комментирующих.

«Да пусть своими фунтами подавятся», — не выдержала Надежда К.

«Они нам керосин запрещают? А газ добывать и использовать нам ещё можно?» — с сарказмом поинтересовалась Ирина А.

«Рычаги давления заканчиваются, я смотрю», — добавил Эскендер.

«Как теперь в магазин ходить? Расплачиваться как на кассе? Голодать начнём без фунтов, а без стерлингов и подавно! Беда какая…» — шутит Оксана К.

«Из фунтика в фантики», — смеется Anna B.

«Это они, видимо, в свете предстоящей казни английских наемников начинают нормализовывать отношения (нет)», — пишет Оксана.

«Очень понравилась санкция на использование топливного керосина. Надо в ответном пакете запретить им хворост собирать. Вот запретим — и все — шах и мат», — смеется Anita.

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«То есть они сами объявили, что фунт стерлингов с сегодняшнего дня не является свободно конвертируемой валютой?..» — задался вопросом А12 345.

«Очень похоже на пакет истерики!..» — отреагировала Jelena A.

«Не подавитесь этими санкциями. Россия очень богатая ресурсами страна. И не заметим их», — добавил Тагир А.

«Истерия Британии в разгаре, кто больше! Не лопните от собственной желчи!» — написала Светлана У.

«Надеюсь, что все это заставит инвестировать во внутреннюю экономику. Строить заводы, фабрики, пароходы, создавать предприятия полного промышленного цикла, насыщать рабочими местами, создавать предприятия с контрольным госпакетом и насыщать бюджет. И не надо мне рассказывать о нерентабельности. Я в курсе, как складывается себестоимость и что там самое ёмкое», — отметила Tatiana G.

«Особенно умиляет «… запрет на поставку технологий, связанных с химическим и биологическим оружием»! О подписании международных конвенций на сей счёт бритты, видимо, не в курсе? Или уж так стесняются признаться, что любое продвижение российской науки им кость в горле?» — подытожила Ирина К.

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