Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что Европа должна готовиться к прекращению поставок газа из России. Он считает, что полный отказ от поставок маловероятен, однако странам ЕС стоит разрабатывать запасные планы.

Ван Гог. Крестьянка у очага. 1885

Вместе с этим количество поставок российского газа в ЕС уже сократилось. Неполная работа Северного потока объясняется техническими причинами, но европейские представители уверены, что Россия специально недопоставляет газ. Как сообщает BBC, до проведения специальной военной операции около 40 процентов газа страны ЕС импортировали из России, сейчас это число сократилось до 20 процентов. К ноябрю европейские страны планируют заполнить свои хранилища на 80 процентов, при этом сейчас они заполнены только на 55 процентов.

Некоторые комментаторы согласились с прогнозами главы международного агентства и рассказали о том, что они переживают о том, что они будут делать зимой.

«Европа еще не в таком положении, но мы должны начать готовиться. Мы знаем, что поставки газа из России и из других стран скоро прекратятся», — написала @BonnieA33 435 958.

«Закройте все трубопроводы из России на границах Европейского союза. Используйте их как склады для сжиженного природного газа, который поставляется такими странами, как США. Направьте усилия на строительство складов в портах. Работайте так, будто это война, каждый должен помочь сейчас», — считает @LHalliday9.

Ряд пользователей написал, что возможное прекращение поставок российского газа вполне предсказуемо в текущей ситуации. Они пожелали всем жителям Европы «не замерзнуть зимой» без российского газа.

«Разве этого не ожидали? Запад купил газ за рубли, поддержал Россию экономически, а теперь готовится жить без него. Европейцам стоит быть храбрыми зимой без поставок российского газа в следующие несколько месяцев. Будет интересно посмотреть, кто выиграет газовую войну», — прокомментировал @first_version.

Некоторые комментаторы спорят о том, каким способом европейские страны будут добывать энергию, чтобы отапливать дома, когда российский газ закончится.

«Открывайте угольные шахты и начинайте бурить для добычи нефти», — посоветовала @edbailey1957.

«Нет. Используйте солнечную энергию и ветряки», — ответил @OaksKingston.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон и зеленая энергетика

«Я думаю, что необходимо будет подключать все источники энергии в самом начале, а когда экстренное положение закончится, можно будет перейти к зеленой или возобновляемой энергии. Атомную энергию тоже нужно рассматривать как вариант», — считает @EurysOps.

Часть пользователей уверены, что при отказе России от поставок газа в Европу будут введены очередные санкции, что еще больше отделит российское население от остального мира. Однако среди пользователей есть те, кто сомневается в том, что санкции напугают россиян.

«Хорош. Россия должна подготовить своих граждан к тому, что они не смогут никогда въехать в западную страну. Никогда. Санкции против России будут вечными. Они никогда не закончатся», — написал @OaksKingston.

«Никакой россиянин не захочет ехать на Запад», — ответил @India_Russian.

В комментариях предположили, что у европейских стран достаточно запасов и ресурсов, чтобы пережить не одну зиму, но международные организации и европейские правительства обманывают население, чтобы заработать побольше денег.

«Здесь в Великобритании полно сжиженного природного газа. Нам хватит его, чтобы обеспечить себя, и еще останется, чтобы продавать Европе. Тем не менее нас уверяют в том, что с прекращением поставок российского газа в Европу мы будем страдать, и именно поэтому цены растут!» — прокомментировала @taasaly.

Ряд пользователей отметил, что прекращение поставок российского газа это не так уж и плохо, потому что у Европы наконец-то не будет отговорок, чтобы начать реализовывать переход к зеленой и возобновляемой энергии.

«Вся эта схема с «озеленением» путем использования чужой грязной энергии изначально была неправильной», — прокомментировал @paul_schlagheck.