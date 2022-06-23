В Германии запустили второй этап плана по сокращению потребления газа. Об этом заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек 23 июня журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM ФРГ

«Газ в Германии — дефицитный товар», — отметил Хабек.

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Заявление министра экономики Германии о том, что в Германии газ является дефицитным товаром, обсудили в социальных сетях.

«Раньше нам говорили наши эффективные менеджеры: «Капиталистический рынок все вырулит сам». Пусть ждут», — отреагировала Людмила Т.

«Как никогда жду матушку-зиму и дедушку русского Мороза!» — иронизирует Марина В.

«Даже если не хватает [газа], радости нет, будут страдать простые люди, вот она глупость человеческая, всем мира и добра», — пишет Раиса Б.

«Согласна с вами, но люди страдают именно из-за того, что молчат. Только по этой причине произошло с Украиной то, что произошло», — ответила Раисе Б. Надежда Борисовна.

«Украина им поможет», — смеется один из участников обсуждения.

«Да вы что?.. Топите дровами или покупайте у фермеров навоз и перерабатывайте в газ», — пишет Илья В.

«Пусть турбины возвращают, клоуны. Или, что гораздо проще, запускают «Северный поток — 2». Там наши компрессоры, и такой проблемы с обслуживанием не будет», — написал Veniamin N.

«Пусть еще вспомнит о 10 000 санкций, введенных против России. И удивится, почему им газа только сейчас стало не хватать», — призвала Людмила А.

Heinrich-Böll-Stiftung Роберт Хабек

«А еще «Северный поток — 2» готов в любой момент начать поставлять газ. Ну так, на всякий случай, чтоб не забывали», — напомнил Vlad B.

«Топите кизяками, рубите лес», — с сарказмом посоветовал один из комментирующих.

«Ну пусть немецкие компании приходят в Россию, газа и всего сырья в России в избытке», — добавил Mihailo V.

«А чего они ждали, когда решили, что Россию нужно задушить экономически и подбросить оружие бандеровцам?» — недоумевает «Мс».

«Как жаль, что нам плевать. А нет, не жаль. Но можем предложить СП-2. А нет, не можем, у вас санкции», — иронизирует Abricosova.

«Так уже Газпром объявил, что с 11 по 21 июля он остановит поставки газа для проведения плановых ремонтных работ, для полного счастья надо еще компрессорные станции на российско-украинской границе остановить на пару недель для профилактических работ», — шутит один из участников обсуждения.

«Германия — это колония США, зачем им газ?» — с сарказмом поинтересовался maksGruZ.

«Ибо нечего вводить санкции, отпускать лишний газ Польше реверсом и Украину снабжать оружием… Бумеранг, понимаешь, имеет свойство возвращаться и бить запускающего по тупой башке…» — добавил Гиви Б.

«Это им за санкции и за оружие, поставляемое на Украину…» — написала Елена.

«Они и до этого зимой в тепле не сидели», — написал один из комментирующих.

«Пусть на своей шкуре узнают, почём фунт лиха», — комментирует Tina_na.

«Ни газа, ни мозгов — ничего у них нет! Всегда мечтала, чтобы лето не кончалось, чтобы дольше тепло в Сибири было. А теперь жду быстрее осени и зимы, только чтобы посмотреть, как они будут Путину звонить. Чур, Макрон первый! У него абонемент!» — написала Julia.

«Зато ненависть к России зашкаливает. Вам же не нужен российский газ? Извольте, просьба услышана», — добавил 78 226.

«Мне кажется, они и замерзать будут, и умирать от голода (ну не они, конечно, не чиновники, а простые граждане) — и всё равно будут выполнять указания, спускаемые с вашингтонского обкома», — подытожил Philip.

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