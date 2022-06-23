«Больше! Шлите больше натовского оружия!» — Сеть о трофейных САУ CAESAR
Две 155-мм самоходные гаубицы французского производства CAESAR были захвачены в неповрежденном состоянии российскими военными и доставлены для изучения на «Уралвагонзавод». Об этом 22 июня сообщил на своей странице в одной из социальных сетей известный французский адвокат и политик Режис де Кастельно.
Политик также назвал это «очередным достижением» президента Франции Эммануэля Макрона.
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Новость обсудили в социальных сетях. Заявление французского адвоката и политика вызвало широкий отклик у пользователей социальных сетей.
«Больше, больше, ещё больше натовских вооружений, нам всё пригодится. Россия должна выйти из этого конфликта с огромным опытом и знанием того, что в будущем нам может противостоять со стороны НАТО», — написал «Серый лёд».
«А сколько их на черном рынке Украина продаст? Тем временем Зеленский богатеет с каждым днём», — пишет Андрей Z.
«Нужно наладить логистику для поставок натовского оружия прямо на наши оборонные предприятия мимо Украины. И дешевле и безопаснее, и образцы целее будут», — с сарказмом добавил Юра М.
«А как бы иначе Макрон мог бы поделиться секретами с Владимир Владимировичем?» — с сарказмом поинтересовался Владимир Александрович.
«Да Макрон и хотел нам послать, но постеснялся», — смеется «Это Я».
«На самом деле Евросоюз помогает России (чтобы США ничего не заподозрили)», — пошутил Сергей Б.
«Французы со времён Наполеона… проигрывали все войны… Чему у них можно научиться?.. Разве что системы наведения получше будут…» — отметил «Немой человек».
«Они нам ещё за «Мистрали» ответят!» — пишет Ирина.
«Я думаю, все давно изучено и учтено. Старая техника, тем более», — предположил Руслан.
«А я всегда знал, что Макрон — это современный Штирлиц, смотрите как продуктивно работает», — пошутил Vlad.
«Видимо, на этих машинах стоят GPS маячки», — предположил Игорь.
«Ух, прям дышится легче! Какие хорошие новости!» — отреагировала Anastasia.
«Это ни разу не «Мистрали», но с паршивой овцы и шерсти клок», — отметила Татьяна.
«Похоже, это повод для еще одного звонка от Макрона», — смеется Андрей.
«Русские дети очень любят разбирать всякие механические игрушки. Вырастая, эти дети разбирают французские самоходки. Всё нормально, французы, не кипишуйте», — иронизирует Алина А.
«Зря французы доверили кастрюлеголовым туземцам оружие», — добавил Андрей.
«Обещаем передать обратно в ЛДНР…» — смеется «Твой».
«Еще не раз шепнем мерси баку!» — шутит один из участников обсуждения.
«Вот это поворот», — отреагировал Deniss S.
«Ждём поставок [американского зенитного ракетного комплекса] «Пэтриот», — не без сарказма написала Малика.
«Ой, как неудобно получилось», — смеется Ирина.
«А чего им не нравится? Что нашел, то моё», — пошутил Alekto.
«Типа они не предполагали, что так бывает, и они так не играют?» — смеется Marya_07.
«Что упало, то пропало», — иронизирует Александр.
«С паршивой овцы хоть шерсти клок», — прокомментировал новость Evgeny.
«Дорогие натовцы, шлите своё новейшее оружие, мы хотим знать, как оно работает и какие у него уязвимости», — с сарказмом написал Евгений.
«Надо составить список оружия, которое необходимо поставить нам для изучения», — с юмором отметила Irene K.
«Больше трофеев хороших и разных», — иронизирует Елена Б.
«Демилитаризация США и Европы идёт полным ходом», — добавила Елена.
«О, спасибо большое! Сотни миллионов евро на разработки, десятки часов работы лучших инженеров Европы, весь военный потенциал и прямиком в благочестивые руки наших спецов! Спасибо, в скором будущем ждём новые отечественные разработки», — подытожил один из участников обсуждения.
Отметим, официального подтверждения захвата французских САУ не поступало.