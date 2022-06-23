Основная причина, которая привела к смене правительства Болгарии во главе с Кириллом Петковым, — это поведение самого правительства, полностью угождающего интересам США. Такое мнение высказал ИА REGNUM председатель болгарской общественной организации «Русофилы» и лидер партии «Возрождение отечества» Николай Малинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Николай Малинов

Напомним, что 22 июня депутаты парламента Болгарии проголосовали за отставку действующего правительства страны. За досрочное сложение полномочий Совета министров во главе с Кириллом Петковым проголосовали 123 депутата, против — 116. Кирилл Петков позже заявил, что парламент вынес вотум недоверия его правительству из-за действий трех местных политиков и посла России в Болгарии Элеоноры Митрофановой.

По словам Малинова, ключевым моментом, который привел к смене правительства Петкова, стала отмена болгарского вето на начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС.

Слави Трифонов четко заявил, что он покидает правящую коалицию из-за политики премьера Петкова по отношению к Македонии. По македонскому вопросу у нас есть решение консультативного совета при президенте Болгарии, в котором участвуют все политические партии, решение парламента и позиция министра иностранных дел, который также был против отмены вето. Тем не менее, правительство пошло на поводу у американцев и нашло способ обойти этот консенсус. Нужно понимать, что болгарское общество относится к Македонии так же, как российское к Украине. Мы не можем отказаться от своей истории, это не пустяк, это чрезвычайно важная часть национального самосознания». Николай Малинов «Лидер партии «Есть такой народ»четко заявил, что он покидает правящую коалицию из-за политики премьера Петкова по отношению к Македонии. По македонскому вопросу у нас есть решение консультативного совета при президенте Болгарии, в котором участвуют все политические партии, решение парламента и позиция министра иностранных дел, который также был против отмены вето. Тем не менее, правительство пошло на поводу у американцев и нашло способ обойти этот консенсус. Нужно понимать, что болгарское общество относится к Македонии так же, как российское к Украине. Мы не можем отказаться от своей истории, это не пустяк, это чрезвычайно важная часть национального самосознания».

Mi.government.bg Кирилл Петков

Вторым фактором, который повлиял на смену болгарского правительства, является отношение кабинета министров к украинскому кризису, полагает Николай Малинов. По его словам, несмотря на то, что Болгария уже давно состоит и в Евросоюзе, и в НАТО, болгарское общество в большинстве своем положительно настроено по отношению к России.

«Но мы не видели этого ни в правительстве, ни в парламенте. Надеюсь, что новые выборы приведут к тому, что соотношение русофилов и русофобов в следующем составе парламента будет более соответствовать настроениям болгарского общества. Оно более положительно относится к России и ее политике, к специальной военной операции на Украине, чем правительство Петкова. Министр обороны Болгарии, который отказался называть военную операцию России на Украине войной, был отправлен Петковым в отставку. Я считаю последние события положительным сдвигом и правильным направлением развития общественных процессов в Болгарии», — заявил Малинов.

Политик добавил, что нельзя терять из виду экономические причины, которые сыграли против Кирилла Петкова и его правительства.

(сс) Radi Sadek Правительство Болгарии

«Экономический кризис, который сотрясает всю Европу, является последствием неадекватных и дурацких решений по газу и по другим вопросам энергетики. Сами санкции являются тяжелой патологией международной политики, от которой больше всех страдает Европа», — сказал Малинов.

Отвечая на просьбу ИА REGNUM прокомментировать заявление Кирилла Петкова, согласно которому посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова причастна к смене болгарского правительства, Малинов заявил, что в таком случае и его можно обвинить вместе с российским дипломатом.

«Скажите, что виновата не одна Митрофанова, но и Малинов, и все «Русофилы Болгарии». Я могу это заявление воспринимать только как шутку. Всерьез воспринимать такой бред нельзя», — подытожил Николай Малинов.