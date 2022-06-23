Болгарский политик: слова о причастности РФ к смене правительства — бред
Основная причина, которая привела к смене правительства Болгарии во главе с Кириллом Петковым, — это поведение самого правительства, полностью угождающего интересам США. Такое мнение высказал ИА REGNUM председатель болгарской общественной организации «Русофилы» и лидер партии «Возрождение отечества» Николай Малинов.
Напомним, что 22 июня депутаты парламента Болгарии проголосовали за отставку действующего правительства страны. За досрочное сложение полномочий Совета министров во главе с Кириллом Петковым проголосовали 123 депутата, против — 116. Кирилл Петков позже заявил, что парламент вынес вотум недоверия его правительству из-за действий трех местных политиков и посла России в Болгарии Элеоноры Митрофановой.
По словам Малинова, ключевым моментом, который привел к смене правительства Петкова, стала отмена болгарского вето на начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС.
Вторым фактором, который повлиял на смену болгарского правительства, является отношение кабинета министров к украинскому кризису, полагает Николай Малинов. По его словам, несмотря на то, что Болгария уже давно состоит и в Евросоюзе, и в НАТО, болгарское общество в большинстве своем положительно настроено по отношению к России.
«Но мы не видели этого ни в правительстве, ни в парламенте. Надеюсь, что новые выборы приведут к тому, что соотношение русофилов и русофобов в следующем составе парламента будет более соответствовать настроениям болгарского общества. Оно более положительно относится к России и ее политике, к специальной военной операции на Украине, чем правительство Петкова. Министр обороны Болгарии, который отказался называть военную операцию России на Украине войной, был отправлен Петковым в отставку. Я считаю последние события положительным сдвигом и правильным направлением развития общественных процессов в Болгарии», — заявил Малинов.
Политик добавил, что нельзя терять из виду экономические причины, которые сыграли против Кирилла Петкова и его правительства.
«Экономический кризис, который сотрясает всю Европу, является последствием неадекватных и дурацких решений по газу и по другим вопросам энергетики. Сами санкции являются тяжелой патологией международной политики, от которой больше всех страдает Европа», — сказал Малинов.
Отвечая на просьбу ИА REGNUM прокомментировать заявление Кирилла Петкова, согласно которому посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова причастна к смене болгарского правительства, Малинов заявил, что в таком случае и его можно обвинить вместе с российским дипломатом.
«Скажите, что виновата не одна Митрофанова, но и Малинов, и все «Русофилы Болгарии». Я могу это заявление воспринимать только как шутку. Всерьез воспринимать такой бред нельзя», — подытожил Николай Малинов.