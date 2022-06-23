Посол Украины в Германии Андрей Мельник, ранее назвавший канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой», спустя полтора месяца принял решение извиниться. Об этом дипломат заявил в интервью, опубликованном на сайте немецкого журнала Spiegel.

Germany.mfa.gov.ua Андрей Мельник

«Оглядываясь назад, я, естественно, сожалею о сказанном… Я лично извинюсь перед ним», — пообещал он.

Дипломат также отметил, что его поступок расстроил президента Украины Владимира Зеленского и ему также пришлось объясняться с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что приносить извинения, по их мнению, уже бесполезно, так как прозвище «ливерная колбаса» уже закрепилось за Шольцем.

«Извиняйся, не извиняйся, а прозвище прицепилось», — смеется Евгения.

«Просто включил заднюю. Как пить дать, что-то будет просить. Оружие, скорее всего», — добавил Михаил.

«Слово-то останется, и прозвище — тоже», — также написал Alex.

«Ну да, не прошло и полгода», — отреагировал «Шу».

«Что ж ты, фраер, сдал назад?» — иронизирует ISŹ.

«Непременно мясникам нужно создать сорт ливерной колбасы «Шольц». Дарю идею. Не благодарите!» — с сарказмом пишет Billy B.

«Всего лишь сожалеет. И то спустя столько времени», — отметила Екатерина.

«Назвал вещи своими именами, не извиняйся», — добавил Алекс.

«Поздно пить «Боржоми», когда почки отказали. Теперь Шольц навсегда ливерной колбаской останется», — отреагировал ¥.

Луис Мелендес. Натюрморт с колбасой и ветчиной. 1772

«Хвост ему накрутили, начал извиняться. Пожалел он, как же, если только о том, что ещё пару эпитетов не добавил», — прокомментировал DrevneeZlo.

«Мастер-класс от грандмастера дипломатии», — пошутил Саша.

«Прошу извинить за ливерную колбасу. Шольц, вы не ливерная колбаса, вы — салями. Ой, простите, черт попутал, просто вы не колбаса, вот, дайте танки», — смеется Галина.

«А поздно каяться, этот мем уже ушел в немецкий народ», — отреагировала Ekaterina A.

«Граждане! Убедительно вас прошу, не оскорбляйте колбасу Шольцем!» — пошутил Shaman.

«Мельник — распространённая фамилия на Украине. Уж не срез ли Украины их посол?» — задумался один из участников обсуждения.

«Извинения спустя полтора месяца унижают не меньше, чем само сравнение с ливерной колбасой. Такое ощущение, что Мельник специально решил всем напомнить об этом инциденте», — прокомментировал новость автор телеграм-канала «Запрещенная Украина».