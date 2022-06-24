В Оренбурге 22 июня произошло ДТП с участием служебного автомобиля спикера Законодательного собрания Сергея Грачёва. Видео размещено в паблике «Типичный Оренбург» в соцсети «В Контакте».

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария попала в объектив видеорегистратора. Судя по кадрам, иномарка, в которой находился Грачёв, резко перестроилась в соседнюю полосу и «подрезала» двигавшийся позади автомобиль. В результате машины коснулись друг друга.

Парламентарий ехал в служебном авто в качестве пассажира. Он после ДТП пересел в другой транспорт и покинул место происшествия.

«Председатель Законодательного собрания Оренбургской области Сергей Иванович Грачёв на авто с водителем решил, что у него больше прав на оренбургских дорогах», — отмечено в комментарии к видео в паблике.

Законодательное Собрание Оренбургской области Сергей Грачев

За четыре часа видеоролик набрал свыше 4 тысяч просмотров. Между тем комментаторы считают необоснованным повышенное внимание к такому ДТП.

«Ну и произошло ДТП, ну что-же, бывает. Автор, я не понял, вы считаете, что он что? Должен сидеть с вами и ждать ДПС? Или лично извиниться и денег дать? Может, водитель его нагрубил вам и уехал с места ДТП? Случается, что люди попадают в ДТП и посерьёзнее вашего. И работающие на разных должностях. А вы сразу в сеть», — недоумевает Виталий С.

«А при чем здесь Грачёв? Автомобилем управлял водитель. Который не без изъянов. Создаёте резонанс на ровном месте», — вступился за депутата Иван К.

«Сам Грачёв С. И. за рулём не был (я так поняла по видео), почему ему как пассажиру нельзя уехать? Во-вторых, у нас столько аварий и предаварийных ситуаций, что большая половина Оренбурга считают, «что у них больше прав», — сказала Валерия С.