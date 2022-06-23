Глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия лично ездил в США и Европу, требуя, чтобы Грузии не предоставляли статус кандидата на вступление в Европейский союз. Об этом 22 июня, выступая в парламенте, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Питер Брейгель Старший. Калеки. 1568

«Одним из главных инициаторов, который от Европы и США настоятельно требовал, чтобы Грузия не получила статус кандидата [на вступление в Евросоюз], был представитель украинской власти, господин Арахамия… Он практически ультиматум выдвинул Европе о том, что если Грузия получила бы статус кандидата, они были бы очень огорчены», — приводит слова Гарибашвили ТАСС.

Заявление премьер-министра Грузии обсудили в мессенджере Telegram.

«Ну и традиционное: страстно болеем за обе команды», — иронизирует Marya_07.

«Теперь вопрос, а грузинским наемникам, которые воюют за украинцев, — это не нож в спину?» — поинтересовался «Мс».

«Примите Украину в ЕС, они вообще всех выгонят. Найдут за что…» — смеется XAN.

«Ничто так не радует, как неудача товарища», — с сарказмом добавил Аnatoliy.

«Ранее Украина препятствовала вступлению России в ВТО… Ничего не изменилось», — напомнил один из участников обсуждения.

«Жаба с гадюкой», — шутит Ксюха К.

«Скорпионы в банке. Дружба крепкая…» — отреагировала Vиктория.

«Это в СССР были все друг за друга, а теперь каждый трошки за сэбэ (немного за себя — О. П.). Звыняйте (Извините — О. П.)», — написал 72 462.

«Давайте, подеритесь», — с сарказмом добавил Morgan.

«Я за грузинов болею, там больше адекватных, если выбирать из этих двух государств. А так, конечно, дизлайк обоим. П. С. вообще ни одну страну, ни вторую не представляю в ЕС, им до Европы как до Луны», — пишет один из участников обсуждения.

President.gov.ua Давид Арахамия

«Пусть Грузия ещё отправит наемников в ВСУ», — также не без сарказма призвал Игорь С.

«Страсти накаляются», — отметила Оксана.

«Красавчик Давид! Теперь Украину ещё и Грузия ненавидит!» — прокомментировал 15 955.

«В этой новости прекрасно всё», — смеется «Т. Т.».

«Чего же ждать от них? Везде в спину ударить хотят. Всегда, за всю свою маленькую историю, ложатся под кого-то, пытаясь искать что-то выгодное. Ни совести, ни чести, ни морали, ничего нет достойного в них. Позорище. Скачут как бабуины в их стране, а почему-то стыдно мне за них. Хотя я совсем в другой стране живу…» — отреагировал Ildar.

«Вот вам грузины за поддержку украинцев, помогайте, рвите задний мост, а они вам плевок во всю физиономию», — добавила Elena S.

«А так и надо Грузии. Вы тоже, грузины, предатели. Реальные предатели. Ну ничего, ещё получите вы не одну оплеуху от ваших друзей Украины», — написал А. S. N.

«Ну когда же до них всех дойдет, что друзей надо правильно выбирать? Выбирают предателей, грабителей, лжецов и удивляются. Никогда такого не было и вот опять. Ну странные вы…» — не понимает 56 741.

«Крысы! Друг друга подсиживают. Забавно», — отметил «МинзДрав Предупреждает».

«Зато братья и сестры — целуются в десны!» — пишет один из участников обсуждения.

«Украина всех продаст и предаст…» — комментирует Zhanna.

«Девочки ссорятся!» — с юмором подытожила Maria.

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