В соцсетях 23 июня обсуждается информация о том, что Великобритания ввела новые санкции в отношении России.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

По имеющейся информации, они включают в себя запрет на экспорт и использование в РФ фунтов стерлингов и банкнот стран ЕС, а также запрет на экспорт в Россию продукции для сферы нефтепереработки.

«Великобритания вводит в России запрет на хождение валют стран ЕС? Они совсем того?» — комментирует подписчик новостного телеграм-канала с ником RC.

«Я правильно понимаю, они мне в РФ запретили использовать евро и фунты? Они совсем того?» — также недоумевает Лидия.

«Как же жить будем без фунтов стерлингов», — иронизирует Северянка. «Да, просто кошмар», — поддержал шутку Родион М.

«Да их бумажки мне и не нужны, пусть подавятся!» — пишет Александра.

«Огласите весь список, пожалуйста», — шутит Соня.

«Как без них мы раньше жили, без фунтов стерлингов», — смеётся Leo V.

Фунт Стерлингов

«Ну только захочешь купить фунтов стерлингов наличными, а тут опять эти санкции. Что ж такое-то», — иронизирует Лилия Ф.

«Британцы же не в ЕС, но как они весело командуют их валютой», — отметил Владимир Е.

«Как же мы это переживём-то? Не смогу теперь-то за самсу фунтом расплатиться», — комментирует Lidia.

«Может, они нам ещё рубль в России запретят использовать?» — рассуждает Mr Jack.

«И что россияне будут делать без фунтов, беда да и только. Испугали», — не боится Татьяна С.

«Англичанка гадит», — шутит Алекс Б. Своим комментарием он напомнил о том, как пранкеры Вован и Лексус побеседовали с министром внутренних дел Великобритании Прити Пател.

Читайте также: Сеть: «Англичанка ожидаемо гадит» — Лондон не собирается снимать санкции

«Пусть подавятся своими санкциями», — дал совет Великобритании пользователь с ником О.

«Будут скоро туалеты своими фунтами обклеивать», — подытожил обсуждение L.