«Пусть подавятся своими санкциями» — сети о новых запретах от Британии
В соцсетях 23 июня обсуждается информация о том, что Великобритания ввела новые санкции в отношении России.
По имеющейся информации, они включают в себя запрет на экспорт и использование в РФ фунтов стерлингов и банкнот стран ЕС, а также запрет на экспорт в Россию продукции для сферы нефтепереработки.
«Великобритания вводит в России запрет на хождение валют стран ЕС? Они совсем того?» — комментирует подписчик новостного телеграм-канала с ником RC.
«Я правильно понимаю, они мне в РФ запретили использовать евро и фунты? Они совсем того?» — также недоумевает Лидия.
«Как же жить будем без фунтов стерлингов», — иронизирует Северянка. «Да, просто кошмар», — поддержал шутку Родион М.
«Да их бумажки мне и не нужны, пусть подавятся!» — пишет Александра.
«Огласите весь список, пожалуйста», — шутит Соня.
«Как без них мы раньше жили, без фунтов стерлингов», — смеётся Leo V.
«Ну только захочешь купить фунтов стерлингов наличными, а тут опять эти санкции. Что ж такое-то», — иронизирует Лилия Ф.
«Британцы же не в ЕС, но как они весело командуют их валютой», — отметил Владимир Е.
«Как же мы это переживём-то? Не смогу теперь-то за самсу фунтом расплатиться», — комментирует Lidia.
«Может, они нам ещё рубль в России запретят использовать?» — рассуждает Mr Jack.
«И что россияне будут делать без фунтов, беда да и только. Испугали», — не боится Татьяна С.
«Англичанка гадит», — шутит Алекс Б. Своим комментарием он напомнил о том, как пранкеры Вован и Лексус побеседовали с министром внутренних дел Великобритании Прити Пател.
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«Пусть подавятся своими санкциями», — дал совет Великобритании пользователь с ником О.
«Будут скоро туалеты своими фунтами обклеивать», — подытожил обсуждение L.