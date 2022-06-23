Финляндия готовилась к войне такого типа, которая сейчас происходит на Украине, и готова отразить «нападение России», если оно произойдет. Об этом 22 июня заявил командующий Силами обороны Финляндии Тимо Кивинен в интервью агентству Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

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Заявление командующего Силами обороны Финляндии обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте».

«Забор достроили?» — иронизирует Валерий.

«Представляю их разочарование, когда Россия все-таки не нападет. Пусть теперь мучаются ожиданиями», — добавила Darya.

«Паранойя. Тут психиатр нужен, а не НАТО», — пишет Юлия.

«Больше не наливать», — пошутил Роман.

«Ай, Моська, знать она сильна…» — отреагировала Виктория словами из басни Крылова «Слон и Моська».

«Бедолаги, они просто хотят в плен и российские паспорта… Информация от коренных финнов, замученных либерализмом», — написал Dmitriy E.

«Готовы? Ну и хорошо!» — смеется Наталья.

«Я не думаю, что 4,5 млн человек могут быть к чему-то готовы против 145 млн человек», — добавил один из участников обсуждения.

«Десятилетиями, говорите? Вон оно что! Пригрели змею на груди», — возмутилась Татьяна.

«Но при этом с 30 июня открывают границу для российских туристов. Граждане, что происходит?» — недоумевает ISŹ.

«Ну вот вам еще одни соседи. Готовились к войне по-соседски!» — пишет Татьяна.

«Сколько оленьих упряжек они могут выставить против нашего Западного военного округа?! Мне просто для понимания картины, сколько патронов брать… Двадцать или двадцать два…» — пошутил Андрей.

«Так… готовилась, что вся приграничная финская территория с Россией живет за счет торговли с россиянами, вся торговля на нас ориентирована. Тормоза…» — не выдержала Нона.

«Одни тоже ждали, правда, 8 лет всего, но дождались ведь. А тут десятилетия. Надо уважить ждунов», — с сарказмом отреагировала Юлия.

«Ждали, ждали… а Россия не пришла… Такая вот финская война получилась у горячих парней», — шутит «Рост».

«Да-да! Они готовились все годы пандемии. Вот 30 июня и ждут «нападения» русских. Границы открыли русским туристам», — напомнила Ольга.

Marines.mil Солдат армии Финляндии

«Ожидание смерти хуже самой смерти. Пусть ждут. Ходите и оглядывайтесь», — с юмором прокомментировала Ирина.

«Да кому эта Финляндия нужна? Только Хельсинки на город похож. Остальные в основной массе — ПГТ в лучшем случае. Деревня. Скука. Дубак», — отреагировала Наталья.

«А кто ей угрожал, что она готовилась? Торговали, наши туристы туда дорогу проложили… а они готовились! Ну ведь враньё!» — пишет Елена.

«Я смотрю, всем хочется поиграть в войнушку», — смеется Светлана.

«Все элиты вокруг России за последние 30 лет прошли «повышение квалификации» в США. Они даже говорят одинаково. Чем финские политические и военные элиты хуже остальных? Ничем. Так чего от них ожидать?» — задался вопросом Олег В.

«Так, записали: 4 корабля и 64 F35. Где это все базируется и что там ещё у них есть?» — с сарказмом отреагировал Slavas.

«Ну как они не понимают, чрезмерная русофобия вредит их здоровью», — написал Артем Т.

«Ещё одна шавка англосаксов готова спалить себя в угоду хозяевам», — добавил Василий А.

«Чем меньше шавка, тем громче всех она лает. Это какой-то вид спорта, кто кого перекричит? Прибалты уже выдохлись?» — поинтересовалась Ева Т.

«А потом будут «за мир» бороться. И жаловаться: «А нас за что?» — подытожил Саша Ш.