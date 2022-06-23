Украинский кризис стал полноценным фактором внутренней политики в Италии. 22 июня премьер-министр страны Марио Драги, выступая перед сенатом, подтвердил, что они продолжат помогать Украине, несмотря на рост протестных настроений, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выхлоп

Чуть ранее итальянский парламент согласовал продолжение военной помощи Киеву. Впрочем, этого удалось добиться ценой раскола в одной из правящих партий. Из «Движения 5 звёзд» вышел действующий министр иностранных дел Луиджи Ди Майо, который поддержал линию главы правительства.

Официальной причиной конфликта стали в том числе разногласия по поводу Украины. Драги напомнил, что в Италии есть две разные точки зрения на этот счёт. Лично он придерживается того мнения, что Рим должен продолжать отправлять оружие Украине и вводить санкции против России, тогда как его противники выступают против.

В связи с этим многие наблюдатели пишут о расколе политической элиты страны на тех, кто считает, что европейские страны должны преследовать исключительно собственные интересы, и на сторонников «евроатлантической солидарности».

Последнее фактически означает продолжение антироссийской политики, чего бы это ни стоило. Судя по реакции соцсетей, сторонников этой позиции среди простых итальянцев практически нет. Многие призывают власти восстановить разрушенные землетрясениями города Италии, прежде чем помогать Киеву.

«Есть третья точка зрения — Украина самая коррумпированная страна в Европе, с некомпетентными и подчиняющимися США политиками. Так почему мы должны им помогать?» — ответил премьер-министру Джузеппе В.

«Если Украина находится на 122-м месте по коррумпированности, то Драги правильно хочет её немедленного вступления в ЕС. Ему нужны такие «друзья», — рассудил Доменико Л.

president. gov. ua Премьер-министр Италии Марио Драги и президент Украины Владимир Зеленский

«Драги хочет Украину в ЕС, но итальянцы хотят выйти из него!» — добавил Марио Б.

«Италия не хочет ни её [Украины], ни Драги, ни НАТО», — поддержала Сабрина Л.

«Украина должна сесть за стол переговоров. Если вместо этого отправлять оружие, то мы никогда не сможем договориться о мире. Даже тупому понятно, что Украина не сможет победить Россию военными силами», — считает Джакомо М.

«Чтобы защитить их, вы убиваете Италию…» — заметила Кармелла Мария Б.

«Драги не представляет волю подавляющего большинства итальянцев. Продолжать посылать оружие — это безумие», — пишет Марция П.

«Вместо того, чтобы думать об Украине, господин Драги, почему бы тебе не сказать нам, итальянцам, что мы собираемся делать этой зимой? Они говорят, что санкции были введены против России, но это неправда, итальянцы от них пострадали гораздо больше», — заявила Финелла Ф.

«Дорогой Драги, кто поможет возродиться Италии, пока вы продолжаете её разрушать?» — спрашивает Сильвана М.

«Я напоминаю, что для восстановления разрушенных землетрясениями домов денег нет, а на подаренное оружие есть», — отметил Джузеппе М.

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