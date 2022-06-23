«Амнистия, рыдают близкие. Амнистия, по новой жизнь моя. Амнистия, свободе свистну я. Амнистия, моя амнистия, амнистия, моя амнистия» — сын шахтера Александр Кузнецов

Александр Горбаруков ИА REGNUM Права

Как и у любой амнистии, в этой есть свои достоинства и недостатки. Вспомним, к примеру, так называемую «Бериевскую амнистию», в ходе которой страну наводнили тысячи уголовников, сеющие вокруг себя хаос. Вот и с этой «ковидной амнистией» не все так однозначно, как то представляет москвичам столичный градоначальник. Лишь время покажет, чего же в ней было больше — хорошего или плохого. Зато благодаря ей стали видны недостатки не только самой программы компенсаций, но и всей московской системы управления в целом. Корреспондент ИА REGNUM прошел путем тех, кто решил вернуть свои пять тысяч — далее рассказ об этом.

Чтобы не ошибаться, специалисты рекомендуют внимательно читать всяческие инструкции, примечания и приложения, но и тут обязательно ошибёшься, потому что так устроена современная административная система, в которой, что называется, рядовому гражданину «невозможно найти концов».

Первый сюрприз ждал уже на стойке администратора. Неожиданно выяснилось, что не хватает документов. Автор сам является владельцем одного такого штрафа, и эксперимент ставил на себе. Поверьте на слово, штраф оплачивался через блокировку судебными приставами счетов, проходил безналично, и просто в голову не приходило, что для его подтверждения необходимы какие-либо еще документы. Однако в Многофункциональном центре предоставления государственных услуг (МФЦ) сходу объяснили, что без подтверждения оплаты, заявление не примут. Всегда собранный и внимательный читатель скажет: вот-вот, всё ваша невнимательность — нужно было внимательнее читать документы.

С этим сложно согласиться, скорее, создана такая административная система, которая напрочь отбивает у граждан желание взаимодействовать с государством, ведь многие согласятся с тем, что люди обращаются в органы власти, когда уж совсем невмоготу. Кроме того, преследует сугубо корыстные цели, о которых мы еще поговорим ниже. Представляется следующая часть общения с администратором МФЦ, которая лишь подтверждает этот тезис.

(сс) Официальный сайт мэра и правительства Москвы МФЦ

Девушка объяснила, куда и зачем проехать. По ее словам, нужно поехать в Центр социального обслуживания (ЦСО) и получить соответствующие подтверждения. На резонный вопрос, как давно в центрах для помощи социально незащищенным стали выдавать искомые документы, барышня заявила, что это не её дело, таково распоряжение, что в переводе на человеческий язык значит — воля высшего начальства. Тут, признаться, стало интересно, чем закончится это история, и адрес искомого ЦСО был получен.

Далее произошла досадная заминка — ЦСО на месте не оказалось, и это несмотря на тот порядок, который навел в Москве Сергей Собянин и на который равняются начальники из других регионов. К счастью, с помощью сервиса «Яндекс. Карты» ошибка в считаные минуты была исправлена. В таком нужном учреждении корреспондента ИА REGNUM, не успевшего даже рта раскрыть, встретили, мягко говоря, «недружелюбно», видимо, наметанным глазом определив, что пожаловал не их «клиент». Не поняли и сути проблемы. Лишь журналистское удостоверение привело не на шутку разошедшихся дам в несколько конструктивное русло. В ходе полубранки-полудиалога все же удалось выяснить, что барышня из МФЦ отправила не по тому адресу.

Пришлось вернуться обратно. Вторая, очень милая и любезная барышня, неожиданно признала, что с документами все в порядке, но прежде чем она успела выдать талон, пришлось попросить показать, где у них располагается заведующий филиалом. Читатель вряд ли удивится, но у заведующего вновь выяснилось, что пакет неполный. Далее разговор зашел на отвлеченные темы, не связанные с конкретным делом. Из ниже сказанного станет ясно, почему это произошло.

Добродушный и улыбчивый мужчина охотно и многословно отвечал на вопросы, но при этом умудрился не сказать ничего. С другой стороны, не получив ответов на вопросы, связанные с так называемой «ковидной амнистией» и в принципе с проблемами, вызывающими негодование у москвичей, удалось понять, почему так доброжелателен этот мужчина. А вы бы как себя чувствовали в двухкомнатном кабинете, с секретаршей, климат-системой и вдалеке от сутолоки и бардака, что периодически творятся в зале? А главное — уверенность градоначальника «в качестве предоставляемых населению услуг». Ведь он ни с кем, кроме подобных директоров, не общается, а на встречах присутствуют отобранные статисты.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Мы живем не в безвоздушном пространстве и ежедневно сталкиваемся с подобным. Этот случай в МФЦ натолкнул на некоторые мысли. В частности, что мэрия Москвы в течение двух лет, как об этом прямо заявляет градоначальник, безвозмездно пользовалась этими деньгами — 13,6 млрд рублей. Сколько % набежало (у всех по времени)? Ну наверняка выше официальной инфляции.

Получается, что граждане переживают бюрократически унизительную процедуру ради 5 тысяч, отнятых в условном июле 2020 года, а терпя унижения за них сегодня, получают сумму, не равную по своей покупательной способности отданным когда-то и по чьему-то произволу деньгам. А в это время Минфин РФ ожидает снижения реальных доходов населения РФ в 2022 году на уровне 6,8%. Реальные располагаемые доходы жителей России по итогам 2022 года сократятся на 6,8%, а реальные заработные платы в текущем году, по мнению Минфина, сократятся на 3,8%

Дарья Антонова ИА REGNUM Патрулирование московских парков сотрудниками росгвардии и ОМОН в период пандемии

P.S. Мы намеренно не назвали имён, фамилий и в каком столичном районе произошла эта история, поскольку искренне убеждены в том, что она в целом типична для Москвы. Не хотим, чтобы пострадали эти не меньшие жертвы созданной административной системы. На вербальную агрессию тех, кому по долгу службы положено проявлять предельные выдержку и доброжелательность, нужно отвечать неукоснительным отстаиванием своих прав, и чем массовое будет это движение, тем быстрее общество сможет привести чиновников к нормативному состоянию.

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