Заявление вице-премьера России Марата Хуснуллина о том, что в Мариуполе началось строительство и восстановление жилых микрорайнов, больниц и инженерных сетей, а сценарное развитие Мариуполя до 2035 года предполагает увеличение численности населения до 500 тысяч человек, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 23 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Дейнека. Эскиз мозаики «Мирные стройки». 1959-60

«Мариуполь будет восстановлен и станет ещё лучше, чем прежде! Я уверен в этом!» — написал Михаил К.

Многие пользователи уверены, что восстановление Мариуполя будет идти быстро, потому что руководство Российской Федерации намеренно в скором времени отстроить беженцам их разрушенные дома.

«Мариуполь и вправду сейчас стремительно восстанавливается. Так что уверен, что они и вправду добьются своих целей по увеличению численности населения», — пишет Мирослав Г.

«И это всё благодаря стремлению России восстановить этот город и помочь населению как можно быстрее вернуться к прежней жизни», — отмечает Альберт К.

Некоторые комментаторы отмечают, что строительство — это свидетельство того, что в городе началась полноценная мирная жизнь.

«Мирное время наступает, наконец. Россия, будучи гарантом безопасности, поможет всем, чем сможет, населению освобождённых от нацистов городов», — уверена Ирина К.

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариуполь

Часть людей сомневается, что России удастся в сжатые сроки отстроить Мариуполь. Граждане подозревают, что экономическая модель Российской Федерации просто не способна на такие подвиги.

«Сказать — не значит жениться. Предприятия разбитые строились десятки лет. Так что восстанавливаться город будет очень долго», — считает Her V.

«Советский Союз, почти уничтоженный до Волги, через 12 лет после войны запустил в космос первый в мире искусственный спутник Земли! Вот какая экономика была при социализме. Если экономическая система России останется прежней, то Мариуполь придётся долго отстраивать. А ведь это не единственный освобождённый город, который предстоит восстанавливать России», — написал Хамит Н.

Тем не менее люди верят словам российских властей. Чем дальше Вооружённые силы России будут продвигаться вглубь Украины, тем быстрее будут восстанавливаться освобождённые города.

«Строительство начато, и в октябре этого года сдадут уже первые многоэтажные дома. Надеемся, что именно так и будет», — указывает Евгений К.

«И ведь ещё спецоперация не закончена! Надеюсь, что нацисты не разбомбят то, что начали уже строить», — написал Максим Ш.

«Вполне логично. Боевые действия вокруг Мариуполя окончены, можно и отстраиваться потихоньку. Жителей-то в городе ещё много осталось, а зима как бы близко. Да и беженцы постепенно возвращаются домой. У многих этого дома уже нет фактически, так что строить надо быстро», — поделился своим мнением Артём Л.

Никита Третьяков ИА REGNUM Разрушенные дома в Мариуполе

Нашлись и те, кто отмечают, что Мариуполь был бы цел и его не надо было бы восстанавливать, воюй нацисты за пределами городской застройки.

«Если бы нацики не использовали город в качестве укрепрайона — его бы не пришлось тогда отстраивать заново», — пишет Николай К.

Напомним, 22 июня вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил в эфире телеканала «Россия 24» о том, что в Мариуполе началось строительство и восстановление жилых микрорайонов, больниц и инженерных сетей. Чиновник отметил также, что сценарное развитие Мариуполя до 2035 года предполагает увеличение численности населения до 500 тысяч человек.