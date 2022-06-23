Сеть: «Путина уже обвинили?» — Британия ввела режим ЧС из-за полиомиелита
Решение британского Агентства по здравоохранению (UKHSA) объявить о чрезвычайной ситуации национального масштаба после того, как в лондонской канализации были найдены следы вируса полиомиелита, спровоцировало бурную дискуссию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 22 июня в социальной сети «ВКонтакте».
«В Испании — холера, в Англии — полиомиелит, где-то ещё — обезьянья оспа. Коронавирус стоит и нервно курит в сторонке», — шутит Людмила М.
Многие пользователи ждут от британских властей традиционных обвинений по поводу своих сугубо внутренних проблем в сторону России.
«Петрова с Башировым уже видели?» — задаётся вопросом Андрей Р.
«Эти сволочи, интересно, Путина уже обвинили? Или и на этот раз китайцы им заразу подкинули?» — спрашивает Алексей И.
«Ну всё! Это точно русские! 41-й пакет санкций уже начали обсуждать?» — интересуется Никита П.
Некоторые комментаторы вспомнили, как Россия участвовала в гуманитарной поддержке бедствующих стран Европы, и не хотят, чтобы повторялся этот неприятный опыт.
«Давайте только в этот раз не будем бросаться им на помощь, как это уже не раз было. Всё равно нож в спину вставят», — уверена Алёна И.
«Лишь бы российские власти не отправили очередной самолёт с гуманитарной помощью. Всем плевать на нас. Возьмут помощь, а потом плюнут в спину. Больше им помогать нельзя!» — требует Артём К.
Часть людей удивляется тому, что в одном из самых прогрессивных городов мира вдруг подкачала канализация, став рассадником страшной болезни.
«Ужас! Власти Лондона вообще следят за состоянием города? Почему у них в канализации возник рассадник вирусов? Все силы уходят на введение антироссийских санкций?» — задаётся вопросом Раиса Б.
Ряд пользователей предполагает, что подобные проблемы возникают, когда власти излишне заняты внешней политикой, совершенно забывая про внутренние проблемы государства.
«А меньше надо помогать укрофашистам и больше обращать внимания на состояние своей страны», — советует Артём К.
«Очень грязный город, на самом деле. Лучше бы своей канализацией занялись, чем агрессировали в сторону Российской Федерации», — указывает Зарина К.
Отдельные комментаторы предположили, что полиомиелит в лондонской канализации может стать инструментом для отвлечения внимания населения от серьёзных экономических проблем.
«Скорее всего, это специальная тема, которая в обычную пору и выеденного яйца бы не стоила, но теперь поднимается на самый высший уровень. Чтобы отвести от вопросов инфляции и вообще экономических проблем возмущённых британцев», — пишет Станислав Б.
«Я не удивлюсь, если выяснится потом, что они эту гадость сами подлили, чтобы отвлечь страну от инфляции и своих ошибок в санкциях, которые выстрелили в народы Европы. И чтобы толпа гневная не собралась свергать эту власть. Вот и решили эту толпу запугать и отравить», — предполагает Радион Д.
Напомним, 22 июня телеканал Sky News опубликовал материал, согласно которому британское Агентство по здравоохранению объявило о чрезвычайной ситуации национального масштаба после того, как в лондонской канализации были найдены следы вируса полиомиелита.