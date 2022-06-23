Решение британского Агентства по здравоохранению (UKHSA) объявить о чрезвычайной ситуации национального масштаба после того, как в лондонской канализации были найдены следы вируса полиомиелита, спровоцировало бурную дискуссию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 22 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«В Испании — холера, в Англии — полиомиелит, где-то ещё — обезьянья оспа. Коронавирус стоит и нервно курит в сторонке», — шутит Людмила М.

Многие пользователи ждут от британских властей традиционных обвинений по поводу своих сугубо внутренних проблем в сторону России.

«Петрова с Башировым уже видели?» — задаётся вопросом Андрей Р.

«Эти сволочи, интересно, Путина уже обвинили? Или и на этот раз китайцы им заразу подкинули?» — спрашивает Алексей И.

«Ну всё! Это точно русские! 41-й пакет санкций уже начали обсуждать?» — интересуется Никита П.

Некоторые комментаторы вспомнили, как Россия участвовала в гуманитарной поддержке бедствующих стран Европы, и не хотят, чтобы повторялся этот неприятный опыт.

«Давайте только в этот раз не будем бросаться им на помощь, как это уже не раз было. Всё равно нож в спину вставят», — уверена Алёна И.

«Лишь бы российские власти не отправили очередной самолёт с гуманитарной помощью. Всем плевать на нас. Возьмут помощь, а потом плюнут в спину. Больше им помогать нельзя!» — требует Артём К.

Часть людей удивляется тому, что в одном из самых прогрессивных городов мира вдруг подкачала канализация, став рассадником страшной болезни.

«Ужас! Власти Лондона вообще следят за состоянием города? Почему у них в канализации возник рассадник вирусов? Все силы уходят на введение антироссийских санкций?» — задаётся вопросом Раиса Б.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

Ряд пользователей предполагает, что подобные проблемы возникают, когда власти излишне заняты внешней политикой, совершенно забывая про внутренние проблемы государства.

«А меньше надо помогать укрофашистам и больше обращать внимания на состояние своей страны», — советует Артём К.

«Очень грязный город, на самом деле. Лучше бы своей канализацией занялись, чем агрессировали в сторону Российской Федерации», — указывает Зарина К.

Отдельные комментаторы предположили, что полиомиелит в лондонской канализации может стать инструментом для отвлечения внимания населения от серьёзных экономических проблем.

«Скорее всего, это специальная тема, которая в обычную пору и выеденного яйца бы не стоила, но теперь поднимается на самый высший уровень. Чтобы отвести от вопросов инфляции и вообще экономических проблем возмущённых британцев», — пишет Станислав Б.

«Я не удивлюсь, если выяснится потом, что они эту гадость сами подлили, чтобы отвлечь страну от инфляции и своих ошибок в санкциях, которые выстрелили в народы Европы. И чтобы толпа гневная не собралась свергать эту власть. Вот и решили эту толпу запугать и отравить», — предполагает Радион Д.

Напомним, 22 июня телеканал Sky News опубликовал материал, согласно которому британское Агентство по здравоохранению объявило о чрезвычайной ситуации национального масштаба после того, как в лондонской канализации были найдены следы вируса полиомиелита.